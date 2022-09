Efraín Bastidas: 'La firma del contrato del operador del metro se retrasará un mes'

Efraín Bastidas gerente de la Empresa Metro de Quito. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO.

Evelyn Jácome Editora (I)

El consorcio Metro de Medellín-Transdev fue nuevamente el seleccionado para operar el Metro de Quito, el pasado lunes. La nueva oferta contempla USD 30 millones más que la anterior.

¿Por qué la primera selección del operador debió darse de baja?

Hay que aclarar que todavía no se había llegado a la adjudicación; estábamos en el proceso de selección del mejor oferente. El problema fue que cuando ya habíamos seleccionado, hubo una demostración de que existían ciertas inconsistencias que el consorcio Metro de Medellín (Colombia) y Grupo Transdev (Francia) no había incluido en la oferta que nos presentó sobre los valores relacionados a la inflación. Nos pidieron hacer un ajuste pero, por normativa, la Ley nos impide hacer reajustes de precios en ese tipo de contratos, así que debimos dar de baja esa etapa del proceso.

Es decir, fue culpa del seleccionado

No me gusta usar la palabra culpa, pero estuvo en ellos el no incluir ese valor. El Metro no falló.

¿Quién decidió suspender el proceso?

Como no era posible ajustar la oferta, estábamos en un callejón sin salida. Con el Alcalde, tomamos la decisión de relanzar esa etapa del proceso. Nuevamente lanzamos el proceso abierto, pedimos las ofertas; y las mismas que se presentaron la primera vez, volvieron a interesarse.

Y el mismo consorcio volvió a ganar

Así es. Hicimos el análisis y la oferta de Metro de Medellín-Transdev volvió a ser la mejor opción para la ciudad.

La nueva oferta con la que concursaron incluye un costo más alto por la operación. ¿Cuánto más?

En la primera oferta el costo era de USD 160 millones por los seis años. Ahora es de USD 189,7 millones.

Son casi 30 millones más

Sí. La diferencia se debe al valor de la inflación que no habían contemplado la primera vez, los demás valores se mantuvieron igual.

Y la oferta del Metro de São Paulo, que no salió seleccionada, ¿de cuánto fue?

Fue USD 273 millones. Ellos presentaron el mismo valor las dos veces, pero es mucho más alto que la oferta del consorcio seleccionado.

Todas estas situaciones retrasan el proceso…

Retrasó solo un mes la firma del contrato, pero eso no quiere decir que la operación se va a retrasar. La meta de poner a operar al Metro en diciembre continúa. En la parte técnica se ha seguido avanzando. Hay que recordar que quien prepara el sistema de recaudo y las seguridades es el constructor, no el operador. Las pruebas han continuado.

¿Qué tipo de pruebas se están realizando?

Control de seguridad y automatización. Es decir, revisar todos los elementos que tienen un control automático, lo que se llama señalización ferroviaria a lo largo de los 22 kilómetros, tanto en vías como en trenes. El objetivo es certificar el sistema ATP (Automatic Train Protection). Esa certificación, que la da una entidad financiera, se debe lograr antes de empezar a operar.

Hay concejales que aseguran que con los 45 centavos que costará el pasaje no alcanzará para sostener la operación

El mismo Concejo aprobó ese valor en Ordenanza, y esa puede ser corregida solo por otra ordenanza y eso no ha pasado. El boleto base costará 45 centavos y el boleto integrado, 60; además, se manejarán los descuentos y gratuidades que dice la Ley.

Pero ese valor se lo fijó suponiendo que habría 400 000 usuarios día. Dicen los ediles que no se tendrá ese número de pasajeros.

Pero no sé en qué se basan ellos para asegurar eso, si en los diseños y estudios se habla de 400 000 personas. Hay que recordar que en su momento de mayor actividad, cuando el Trole tenía toda su flota activa, movía 280 000 pasajeros. Nosotros ofreceremos un servicio más rápido y de calidad y con mayor integración, ¿por qué no alcanzaríamos los 400 000?

¿Se puede saber desde cuándo tendrían ese número de usuarios?

El sistema tiene su evolución. En el día uno, no todos los usuarios van a abordar. Hay que entender que eso pasa en todos los metros de la región. La línea uno empieza a operar y debe ir haciendo un crecimiento gradual, lo que se conoce como un ‘ramp up’, esto significa que arranca el primer día no con los 400 000, sino, quizás con 50 000.

¿En qué tiempo se alcanza el nivel promedio esperado?

Tomará algunos meses, hasta que la ciudadanía se adapte. Además, la demanda no es estática, la demanda se trabaja.