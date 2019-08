EE.UU. bajó tasas por primera vez en 10 años

LEA TAMBIÉN

La Reserva Federal de EE.UU. (Fed ,por sus siglas en inglés) redujo ayer 31 de julio del 2019 las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual. Se trata de la primera rebaja al precio del dinero que realiza el banco central estadounidense desde la crisis financiera del 2008.

Las tasas, que estaban entre 2,50% y 2,25%, ahora se ubican en 2% y 2,25%. La medida se tomó tras dos días de reuniones.



El presidente del ente, Jerome Powell, explicó que la decisión busca ser un seguro contra los riesgos de un crecimiento global débil y de la incertidumbre en las políticas comerciales.



Según Powell, habrá otros recortes a la tasa este año, pero dijo que este “no es el inicio de una larga serie de recortes”.



La economía estadounidense se ralentizó en el segundo trimestre a un ritmo anual del 2,1 % frente al 3,1 % registrado en el primer trimestre. Además, la inflación interanual bajó dos décimas en junio, a 1,6 %.



Powell añadió que el recorte ayudará al país a alcanzar su meta de inflación de 2%.



Con tasas de interés más bajas, los créditos internos en Estados Unidos serían más cómodos y se estimularía el consumo, explicó José Orellana Giler, socio BizBroker.



En este escenario, se podría esperar que los capitales salgan de EE.UU. en busca de mejores rendimientos, lo que debilitará al dólar ligeramente.



Las exportaciones estadounidenses, a su vez, se harán más competitivas, añadió el presidente del Colegio de Economistas del Guayas, Larry Yumibanda.



En Ecuador, la decisión de la Reserva Federal tendrá tres efectos positivos. El primero es que el país y las empresas que busquen financiamiento en exterior podrán acceder a recursos más baratos.



Gonzalo Cucalón, vocero de la casa de valores Banrío, indicó que la tasa que paga Ecuador por endeudarse depende del indicador de riesgo país, que mide las probabilidades de que un país caiga en mora.



Mientras más alto es el riesgo país, más probabilidad hay de que la nación caiga en mora y, por ende, paga más intereses cuando se endeuda.



“El indicador de riesgo país de Ecuador depende del precio del petróleo y de las tasas de interés de EE.UU. Si las tasas de la Fed bajan, la tasa de endeudamiento de nuestro país también”, dice Cucalón.



El riesgo país fue de 599 puntos hasta el 30 de julio, según datos del Banco Central.



La última vez que el Gobierno emitió bonos lo hizo a una tasa de 9,05%, el 10 de junio pasado, cuando el riesgo país estaba en 574 puntos.

Un segundo efecto es un aumento de las remesas y las compras del país del norte, incluidas las que hace desde Ecuador. Todo esto impulsado por un mayor crecimiento económico en EE.UU., gracias a tasas de interés más bajas.



El tercer efecto es que si el dólar se debilita los envíos de Ecuador se abaratarán frente a las de sus vecinos competidores, acota Yumbinanda.



Días antes de que el organismo anuncie la decisión, en los mercados internacionales se daba por sentado que la decisión sería un recorte de las tasas. Las estimaciones apuntaban a un recorte de medio punto porcentual.



No obstante, el recorte fue menor al esperado y la decisión no fue unánime.

La decisión se tomó por ocho votos a dos. Los miembros, Esther George, presidenta de la Fed de Kansas City, y Eric Rosengren, su similar de la de Boston, votaron en contra.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, venía abogando por una reducción de tasas más fuerte. El Mandatario señaló que la economía pudo haber crecido 4% o 5% si la Fed no hubiera subido el precio del dinero el año pasado.



En Wall Street se registró una caída tras la decisión. El índice industrial Dow Jones bajó 1,23%; el Nasdaq, en el que cotizan firmas tecnológicas, cedió 1,19% y el índice S&P 500 cayó 1,09%. Las acciones en el mercado bursátil ya venían a la baja antes del anuncio, pero aceleraron su caída luego de que el titular de la Fed dijo que la baja de tasas no implica un prolongado ciclo de recortes.



Y, un cuarto efecto positivo para el país, es el aumento del precio del crudo. La cotización del hidrocarburo subió ayer. Además de las tasas de interés, impulsaron el mercado la caída de los inventarios de crudo de Estados Unidos. El precio del WTI (que sirve de referencia para el crudo ecuatoriano) subió 0,91% a USD 58,58 ayer.



La caída de los intereses estimula la economía mundial y, con ello, la demanda de petróleo. Antes de la decisión de la Reserva Federal el precio del barril ya estaba al alza gracias a la reducción -por séptima semana consecutiva- de los inventarios en Estados Unidos.