Gobierno de EE.UU. descarta ayuda federal para estados 'mal gestionados' antes de la pandemia

Los estados estadounidenses “mal gestionados” en el ámbito financiero antes de la pandemia de coronavirus no recibirán ayuda económica federal, indicó este martes 28 de abril del 2020 el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

“Los estados que fueron mal gestionados antes no obtendrán un rescate financiero federal”, declaró Mnuchin en el canal Fox Business cuando le preguntaron sobre la posibilidad de ayudar al estado de Illinois, en el norte de Estados Unidos.



Illinois pidió una ayuda de USD 40 000 millones, incluidos USD 10 000 millones para resolver dificultades preexistentes, según un periodista de la cadena estadounidense.



Mnuchin no descartó, sin embargo, una posible ayuda federal para Nueva York o el estado vecino de Nueva Jersey, que tienen gastos relacionados con la pandemia “muy muy altos”.



“Ya les hemos enviado dinero, lo que les permitirá financiar específicamente los gastos vinculados con el coronavirus, y no las pérdidas de ingresos”, dijo.



El secretario del Tesoro señaló que, en cualquier caso, habría que obtener un amplio consenso entre los republicanos y la oposición demócrata para otorgar ayudas a los estados.

“Los dos últimos proyectos de ley (relacionados con ayudas económicas) se adoptaron con un consenso unánime”, recordó, y consideró que era “sano” tener un debate sobre los criterios para la concesión de ayudas del estado federal.