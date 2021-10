Se viralizan videos donde manifestantes obligan a botar la leche

Es una consecuencia más de las paralizaciones en varios sectores del país. En redes sociales circulan videos donde se observan a manifestantes obligando a conductores de vehículos que trasladan leche a botar el producto en medio de las vías.

Uno de los videos fue difundido este miércoles 27 de octubre de 2021 por Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector agricultor. En su cuenta de Twitter De la Torre escribió: “Productores de leche queriendo trabajar y manifestantes obligan a botar el producto”.

En la imagen se observa a un hombre que al parecer es el conductor del vehículo que traslada la leche, abrir la llave del contenedor para vaciarlo. “Ya estoy botando la leche, estoy haciendo todo lo que ustedes dicen, es un poco doloroso botar la leche porque es un trabajo de todos”, se escucha decir al ciudadano. Sin embargo, en el video no se explica en qué lugar ocurrió el hecho.

Lamentable!!



Me llega via Whatsapp



Productores de leche queriendo trabajar y manifestantes OBLIGAN a botar el producto



No es justo!@LassoGuillermo @EstebanBernalB @MinGobiernoEc @DefensaEc #NoAlParo pic.twitter.com/VMGQwkEOTr