La vía Latacunga – La Maná está cerrada por deslaves

El derrumbe se produjo en el kilómetro 94, en el tramo Pilaló - Siete Ríos, que conecta Latacunga con el cantón La Maná. Foto: MTOP.

Redacción El Comercio (I)

El invierno sigue causando estragos en la provincia de Cotopaxi. Un derrumbe cubrió este viernes 20 de mayo la vía E30 que conecta Latacunga con La Maná e impide el paso de decenas de vehículos livianos, buses y camiones que transportan productos.

La emergencia se produjo en el kilómetro 94, en el tramo Pilaló – Siete Ríos, informó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Se sugiere a los conductores tomar la ruta alterna Alóag – Santo Domingo.

Un deslave que descendió desde la montaña destruyó parte de la carretera lo que provocó el cierre completo de esta carretera que une la Sierra con la Costa a través de la provincia de Cotopaxi.

Desde hace dos días empezó el primer deslave, señaló al canal Ecuavisa el policía Milton Herrera. “Desde ahí empezó a colapsar la mesa asfáltica”.

El derrumbe afecta el traslado de cientos de personas. Este viernes la gente se vio obligada a caminar entre el lodazal para intentar llegar a su destino. Oscar Tigse dijo que debe viajar desde La Maná a Quito porque tiene una cita médica.

El cierre de esta arteria vial originó largas filas de vehículos. “Desde el jueves estoy intentado pasar a La Maná; ayer no me dejaron pasar y hoy llegué acá y me encuentro con la vía en pésimo estado y no se permite el tránsito”, indicó otro ciudadano.