Tres andinistas brasileños resultaron heridos por un rayo en el volcán El Corazón

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Una emergencia climática registrada en las alturas del volcán El Corazón movilizó a los organismos de socorro para auxiliar a tres andinistas de nacionalidad brasileña que resultaron gravemente afectados por un rayo. El incidente ocurrió en condiciones meteorológicas adversas mientras el grupo completaba una ruta de alta elevación, obligando a desplegar brigadas especializadas de rescate para descender a los extranjeros desde una cota situada a 4 790 metros sobre el nivel del mar (msnm).

Rescate a 4 790 metros en el volcán El Corazón

La intervención operativa fue articulada de manera conjunta por efectivos del Cuerpo de Bomberos del Cantón Mejía, personal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui y miembros de la Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña (ASEGUIM). Las cuadrillas ascendieron hasta el punto del impacto para brindar la primera atención prehospitalaria e iniciar las complejas maniobras de descenso en un terreno agreste.

De acuerdo con el reporte oficial suscrito por Lorena Alexandra Valverde, jefa encargada de la institución bomberil de Mejía, los tres excursionistas extranjeros resultaron lesionados tras recibir de forma directa el impacto del rayo originado por el temporal.

Diagnóstico médico y cuadro de los deportistas

El balance preliminar emitido por las brigadas de emergencia determinó que dos de los andinistas presentan cuadros de alta complejidad médica. Entre los diagnósticos confirmados constan:

Quemaduras corporales de segundo grado provocadas por el choque eléctrico.

provocadas por el choque eléctrico. Traumatismos con fracturas expuestas producto del evento en la montaña.

Tras varias horas de labores técnicas para precautelar la integridad de los pacientes, los socorristas lograron evacuar a los tres ciudadanos hasta las zonas de acceso vehicular, donde ambulancias y unidades de urgencias asumieron la estabilización para su posterior traslado hacia casas de salud.

Pautas preventivas frente a tormentas en la montaña

A raíz de lo sucedido en el volcán El Corazón, las autoridades de socorro reiteraron la importancia de aplicar protocolos de autoprotección en excursiones de media y alta elevación:

Planificar con rigurosidad la ruta y los tiempos de ascenso y descenso antes de partir.

antes de partir. Monitorear los pronósticos meteorológicos locales para evitar desplazamientos con nubosidad cargada.

locales para evitar desplazamientos con nubosidad cargada. Priorizar la seguridad personal suspendiendo la actividad de forma inmediata si el tiempo no es favorable.

suspendiendo la actividad de forma inmediata si el tiempo no es favorable. Evitar permanecer a la intemperie, en aristas o filos rocosos ante la presencia de descargas y tormentas eléctricas.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió con los andinistas en el volcán El Corazón?

Tres andinistas de nacionalidad brasileña resultaron heridos tras ser impactados por una descarga eléctrica natural.

El accidente se produjo a 4 790 msnm debido a condiciones meteorológicas adversas mientras realizaban actividades de alta montaña.

❓ ¿Cuál es el estado de salud de los andinistas afectados en el volcán El Corazón?

Dos de ellos presentan heridas severas, incluyendo quemaduras de segundo grado y fracturas expuestas.

Las lesiones fueron confirmadas por el Cuerpo de Bomberos del Cantón Mejía tras alcanzar a las víctimas en la zona alta del macizo.

❓ ¿Qué instituciones participaron en el rescate en el volcán El Corazón?

El Cuerpo de Bomberos de Mejía, el Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui y miembros de la ASEGUIM.

Las tres entidades trabajaron coordinadamente durante varias horas en la evacuación técnica hacia unidades de ambulancia.

❓ ¿A qué altitud se produjo el accidente en el volcán El Corazón?

A 4 790 metros sobre el nivel del mar.

Esta cota de alta montaña complicó las labores de extracción y traslado de los deportistas lesionados hacia los centros sanitarios.

❓ ¿Qué recomiendan los bomberos ante temporales en el volcán El Corazón?

Planificar la ruta con anticipación y evitar exponerse al aire libre ante tormentas eléctricas.

Los rescatistas enfatizan que ante condiciones climáticas desfavorables se debe priorizar la seguridad física y suspender ascensos de montaña.

Te recomendamos