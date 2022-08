Test casero de covid-19 no justifica ausencia laboral

Gissela Romero, dependienta de una cadena de farmacias, organiza los test rápidos de covid-19 en la percha, durante el primer día de venta. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Ivonne Mantilla

Denise Durán no pudo dormir bien y este jueves 18 de agosto de 2022 se despertó con fiebre, dolor de cabeza y malestar corporal. Su principal sospecha fue que tenía covid-19. Necesitaba comprobar si era portadora de la enfermedad. Acudió a una farmacia, ubicada en la avenida 6 de Diciembre, norte de Quito, para comprar una prueba de antígenos.

Tuvo que esperar 15 minutos para que el test arrojara un resultado. En su caso salió negativo. La mujer dice que manejar el dispositivo fue sencillo. Sin embargo, considera que hasta que las personas se familiaricen con estas pruebas, se debería brindar asesoría sobre su funcionamiento.

Inicio de la venta

La venta libre de estas pruebas rápidas de covid-19 tiene como objetivo disminuir los contagios, a través de la autodetección y autoaislamiento.

El test podrá realizarse en el domicilio y el resultado debe registrarse en una plataforma habilitada por el Ministerio de Salud Pública (MSP). La Agencia Nacional de Regulación y Control Sanitario (Arcsa) se encargará de controlar la calidad de los dispositivos que se distribuyen en el país.

Pedro Klaic, gerente regional de ventas de Corporación GPF, dijo que la venta de pruebas de antígenos para covid-19 comenzó en las cadenas de farmacias Fybeca y Sana Sana, tanto en Quito como en Guayaquil. La empresa empezó el abastecimiento en los locales desde el jueves 18 de agosto de 2022 y se colocó en las perchas de las diferentes agencias de las dos ciudades.

El ejecutivo señaló que el precio individual de las pruebas de hisopado nasofaríngeo en estas farmacéuticas es de USD 7,99. El kit incluye el hisopo, un contenedor con el reactivo y una placa. El resultado aparece en 15 minutos y tiene un 99,7% de efectividad.

Por su parte, la Cartera de Salud desarrolló un aplicativo para que las personas registren el resultado que arroje el test. El Ministerio aclaró que las pruebas no servirán para justificar ausencias laborales. Para avalar ese tipo de faltas, será necesario que los trabajadores cuenten con el resultado positivo de una prueba PCR y el permiso médico.

Las pruebas que ingresen al país deberán cumplir con estos requisitos: deben tener una sensibilidad mayor al 90% y especificidad superior al 95%. La muestra que se tome será exclusivamente nasal. La etiqueta del kit incluirá el apartado para la inclusión del código QR, con el que se hará la vigilancia epidemiológica.

El ministro de Salud, José Ruales, dijo en la reunión del COE Nacional del martes 17 de agosto de 2022, que se ha generado un código de barras que puede ser escaneado en un teléfono móvil o en una computadora para que -de manera voluntaria- la persona realice el registro del resultado.

“Es una información epidemiológica adicional a la que tenemos. No se incorpora como datos oficiales, pero nos sirve para hacer un rastreo de los lugares en donde se están produciendo los contagios. Sabemos que no es información oficial. A veces no puede ser información totalmente verídica, pero nos sirve para hacer un rastreo general”.

Las farmacias Cruz Azul y Pharmacy’s, del Grupo Difare, también iniciaron la venta de las pruebas rápidas para detección de covid-19 desde el jueves 18 de agosto de 2022. Los test que ofertan esos establecimientos están en una caja familiar con cinco unidades. Su precio es de USD 42.

Arcsa informó a través de un comunicado que, hasta el mediodía del jueves 18 de agosto de 2022, se habían emitido registros sanitarios de cinco pruebas rápidas de autodetección de covid-19. Los test cumplen todos los parámetros de calidad, seguridad e inocuidad, como lo demanda la normativa sanitaria vigente para precautelar la salud de los ciudadanos, aseguró la entidad estatal.