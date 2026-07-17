La temperatura aumentará en estas zonas de Ecuador, advierte el Inamhi

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió este viernes 17 de julio de 2026 una advertencia por el incremento de temperaturas en varias localidades de Ecuador. Esta alerta meteorológica estará vigente desde las 10:00 del sábado 18 de julio hasta las 16:00 del martes 21 de julio.

Riesgo de incendios forestales

El organismo señaló que estas condiciones climáticas pueden aumentar el riesgo de propagación de incendios forestales, especialmente en sectores con vegetación seca o donde se realicen actividades que involucren quemas. Además, la presencia de ráfagas de viento hace que las zonas afectadas sean aún más vulnerables a la propagación de estos incendios.

Temperaturas máximas esperadas

Debido a estas condiciones, se pueden registrar altas temperaturas en las tres regiones de Ecuador continental. En el Litoral, se prevén temperaturas máximas de hasta 35 °C; en la Sierra, hasta 27 °C; y en la Amazonía, hasta 34 °C. El Inamhi advirtió que los días con mayores temperaturas serán el 18 y el 20 de julio de 2026.

Provincias afectadas por el aumento de temperatura

El Inamhi informó que el fenómeno se concentrará en distintos sectores del país. Entre las provincias que podrían registrar estas condiciones están:

Costa: mayor riesgo en el interior de Manabí, Guayas y El Oro.

mayor riesgo en el interior de Manabí, Guayas y El Oro. Sierra: mayor riesgo en Imbabura, Pichincha y Loja.

mayor riesgo en Imbabura, Pichincha y Loja. Amazonía: mayor riesgo en Orellana, Pastaza y Morona Santiago.

Causas del aumento de temperatura

El Instituto explicó que estas condiciones se deben, entre otros factores, a la incidencia de aire seco, lo cual favorece un bajo contenido de humedad en el ambiente. A esto se suman factores locales como la presencia de vegetación seca, que incrementa la probabilidad de propagación de incendios forestales, como te explica mejor una nota publicada por este medio.

Recomendaciones ante el aumento de temperatura

Para mitigar los efectos del aumento de temperatura, se recomienda:

Modificar las rutinas diarias y minimizar la actividad intensa al aire libre.

Evitar la exposición directa al sol.

Mantenerse hidratado y utilizar protección adicional ante la radiación.

Mantener las habitaciones frescas y ventiladas.

Prevención clave ante incendios forestales

Las autoridades señalaron que la prevención es clave para reducir los riesgos durante esta temporada de menor humedad en la región Interandina. Las recomendaciones incluyen:

Evitar las quemas agrícolas o de basura.

No encender fogatas en áreas con vegetación.

No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos en lugares vulnerables.

#AdvertenciaMeteorológicaEc #52 🌡️Del 18 al 21 de julio se prevé un incremento de la temperatura en horas del día e índices de radiación UV en varias localidades del Ecuador. Estas condiciones podrían favorecer la propagación de incendios forestales 🥵☀️

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