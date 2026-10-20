Un temblor en Morona Santiago sorprende a habitantes de Sucúa

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Un nuevo movimiento telúrico se reportó en la Amazonía ecuatoriana tras registrarse un temblor en Morona Santiago la tarde de este martes 20 de octubre de 2026. El evento sísmico alcanzó una magnitud de 3.3 en la escala de medición MLv. Los instrumentos geofísicos ubicaron el punto de origen en las inmediaciones del cantón Sucúa, con una profundidad calculada en 30 kilómetros y fue detectado en el suroriente del país.

Características del temblor en Morona Santiago

El análisis técnico del temblor en Morona Santiago precisa que la liberación de energía ocurrió exactamente a las 16:33:56 (hora continental ecuatoriana) de este martes 20 de octubre de 2026.

[REVISADO]

Evento: igepn2026updp

Ocurrido: 2026-10-20 16:33:56

Mag.: 3.3MLv

Prof.: 30.0 km

Lat.: 2.595° S

Long.: 77.784° W

Localizado: a 45.31 km de Sucua, Morona Santiago

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/l0NRkRLH6H pic.twitter.com/heRi8RvnG6 — Instituto Geofísico (@IGecuador) October 20, 2026

Los sensores de la red de monitoreo establecieron que el evento tuvo una magnitud de 3.3MLv.

Epicentro y coordenadas en el cantón Sucúa

La localización geográfica del movimiento situó su epicentro a una distancia referencial de 45.31 kilómetros de la localidad de Sucúa, en la provincia amazónica de Morona Santiago.

Profundidad del movimiento telúrico registrado

El reporte técnico emitido detalla que la profundidad del sismo se calculó en 30.0 kilómetros hacia el interior de la corteza terrestre en el sector del epicentro.

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