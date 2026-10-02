Socavón destruye la vía San Bernabé-Los Bancos, un camión cayó y hay dos heridos

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Un tramo de la carretera que conecta San Miguel de Los Bancos con San Bernabé, en Pichincha, colapsó la madrugada de este viernes 2 de octubre de 2026. El hundimiento de la calzada provocó la caída de un camión de carga pesada y dejó al menos dos personas heridas, según los primeros reportes de la emergencia.

La Prefectura de Pichincha informó sobre el cierre total de la vía San Bernabé-El Salazar, en el kilómetro 18, a la altura del recinto San Pedro, en el cantón San Miguel de Los Bancos. El colapso ocurrió tras la falla de una alcantarilla y la pérdida de la mesa vial. El socavón mide aproximadamente 15 metros de ancho y ocho metros de profundidad.

El colapso de la calzada dejó un camión atrapado

Según los primeros informes, un desplazamiento de tierra provocó el hundimiento de la carretera, posiblemente agravado por factores climáticos. La escasa visibilidad durante la madrugada también habría dificultado la reacción del conductor del camión, quien no logró esquivar a tiempo la depresión del terreno.

El impacto dejó al menos dos personas heridas, de acuerdo con los reportes iniciales. Personal del Cuerpo de Bomberos realiza labores de rescate en el lugar de la emergencia.

El colapso también afectó a los moradores del sector. Según uno de los reportes sobre el incidente, los habitantes quedaron incomunicados debido a la destrucción de un tramo de la carretera. Por esta razón, los residentes solicitan asistencia de las autoridades para atender la emergencia y restablecer el acceso a la zona.

Las dimensiones del socavón representan un obstáculo para la circulación. El hundimiento destruyó parte de la estructura vial y obligó a suspender por completo el tránsito en el tramo afectado.

La vía permanece cerrada y hay una ruta alterna

La Prefectura de Pichincha indicó que sus equipos evalúan los daños para determinar las acciones necesarias. Mientras se desarrollan estas tareas, la institución mantiene el cierre total de la vía San Bernabé-El Salazar, en el kilómetro 18, a la altura del recinto San Pedro.

Como alternativa para llegar a la zona, la Prefectura recomendó utilizar la ruta Los Bancos-Las Mercedes-Santo Domingo, que está bajo competencia estatal. Además, pidió a los conductores circular con precaución y, de preferencia, durante el día.

La interrupción del tránsito obliga a los usuarios a tomar rutas alternas mientras los equipos técnicos evalúan la afectación y determinan las acciones necesarias para atender los daños en la carretera.

Los moradores esperan una pronta respuesta de las autoridades ante la emergencia. Mientras continúan las labores de rescate y la evaluación de la vía, el paso por el sector afectado permanece suspendido. Los conductores deben evitar el tramo cerrado y utilizar la ruta alterna recomendada para sus desplazamientos.

En una actualización, la Prefectura informó que su personal y maquinaria intervienen en el sector afectado por la pérdida de la calzada, lo cual se produjo por el “colapso de una alcantarilla”

#Atención | Se registra el cierre total de la vía San Bernabé – El Salazar, en el km 19.8, a la altura del recinto San Pedro, cantón San Miguel de Los Bancos, debido a la pérdida de la mesa vial por el colapso de una alcantarilla.



Nuestros equipos se encuentran evaluando la… pic.twitter.com/Kc68BwHGqP — Prefectura de Pichincha (@PichinchaGob) October 2, 2026

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