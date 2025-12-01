El Servicio de Emergencias ECU911 informó sobre un siniestro de tránsito registrado la mañana de este lunes 1 de diciembre. A las 08:15, la Línea Única para Emergencias 911 recibió la alerta por el volcamiento de un tanquero de combustible. El informe señaló que el vehículo afectó un poste de energía eléctrica en el kilómetro 37 de la vía a San Miguel de Los Bancos, a la altura del puente de Mulaute.

Tras el reporte, ECU911 coordinó de inmediato la atención de la emergencia. Activó el apoyo de la Policía Nacional, del Cuerpo de Bomberos de Los Bancos y de Santo Domingo. Las instituciones acudieron al lugar para controlar la situación y manejar las condiciones generadas por el siniestro.

A las labores se sumaron el Cuerpo de Bomberos de Nanegalito y Pedro Vicente Maldonado. Lamentablemente, el ECU911 confirmó el fallecimiento de una persona en el siniestro de tránsito.

Coordinación de respuesta

ECU911 informó que la coordinación con las entidades de socorro se realizó de manera oportuna. Las unidades se desplazaron al sitio para responder al volcamiento y para trabajar en el control de los riesgos provocados por el impacto contra el poste de energía eléctrica.

La carrocería permanece en la vía, carbonizada. Los bomberos realizan tareas de enfriamiento para asegurarse que ninguna llama pueda volver a encenderse.

El paso vehicular por la vía está cerrado temporalmente mientras se atiende la emergencia y se realiza el traslado del vehículo pesado a un patio vehicular.

En imágenes compartidas por el ECU911 se puede ver una línea de fuego en el filo de la carretera producto de la combustión del combustible derramado.

Recomendaciones a la ciudadanía

El organismo de emergencias recordó a los conductores mantener precaución al circular por la zona y reducir la velocidad. Insistió en la importancia de manejar con atención para evitar nuevos incidentes, especialmente en tramos donde se registran emergencias o intervienen equipos de respuesta.

#PatrullaDigital | Tanquero volcado en San Miguel de los Bancos en Pichincha pic.twitter.com/MBH6sDLXEB — El Comunicador Ec digital (@Ec_Comunicador) December 1, 2025

