Sismo de magnitud 3.2 se registró cerca de Bahía de Caráquez este martes en Ecuador

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Un sismo se registró en Bahía de Caráquez, Manabí, a las 10:52 de este martes 29 de septiembre de 2026. El Instituto Geofísico publicó primero datos preliminares sobre el movimiento y después emitió un reporte revisado, que cambió tanto su magnitud como su ubicación.

Según la información revisada, el sismo tuvo una magnitud de 3.2, ocurrió a 10 kilómetros de profundidad y fue localizado a 15,64 kilómetros de Bahía de Caráquez. Esa distancia señala la ubicación calculada para el evento; no significa que el movimiento se haya originado dentro de la ciudad.

¿Qué cambió entre los dos reportes del sismo en Ecuador?

El primer aviso del Instituto Geofísico situaba el sismo a 15,56 kilómetros de Calceta. También le atribuía una magnitud de 3.6 y una profundidad de 8 kilómetros. Ese aviso estaba identificado expresamente como preliminar.

El reporte posterior, marcado como revisado, estableció una magnitud de 3,2, una profundidad de 10 kilómetros y una ubicación cercana a Bahía de Caráquez.

[REVISADO]

Evento: igepn2026tcit

Ocurrido: 2026-09-29 10:52:30

Mag.: 3.2MLv

Prof.: 10.0 km

Lat.: 0.758° S

Long.: 80.402° W

Localizado: a 15.64 km de Bahia de Caraquez, Manabi

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/yszIKDCtLS pic.twitter.com/j6BniOy8c7 — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 29, 2026

Ambos avisos tienen el mismo código de identificación, igepn2026tcit, y corresponden al mismo movimiento. La diferencia de un segundo entre las horas consignadas —10:52:31 en el primero y 10:52:30 en el segundo— también forma parte de la actualización de los datos.

Por eso, la cifra que debe tomarse como referencia para este sismo es 3.2, la del reporte revisado. Las magnitudes de 3.6 y 3.2 no describen dos temblores ocurridos uno después del otro.

¿Qué es un sismo?

Un sismo es un movimiento del suelo producido por la liberación de energía en el interior de la Tierra. Esa energía se desplaza desde el lugar donde comienza el movimiento y puede hacer que tiemble la superficie.

El Instituto Geofísico explica que sus instrumentos registran esos movimientos y permiten determinar datos como la hora, el tamaño y la ubicación del evento.

La magnitud indica cuánta energía liberó el sismo. La profundidad muestra a qué distancia bajo la superficie comenzó. Son datos distintos: decir que este evento tuvo una magnitud de 3,2 no indica, por sí solo, qué sintió una persona en un lugar determinado.

Los reportes proporcionados sobre este evento describen sus características, pero no incluyen información sobre daños, personas afectadas ni lugares donde se haya sentido.

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