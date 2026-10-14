Siniestro entre bus y vehículo militar en Quevedo deja heridos

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Un siniestro de tránsito entre un bus de transporte interprovincial y un vehículo del Ejército Ecuatoriano movilizó a los equipos de emergencia durante la madrugada de este miércoles 14 de octubre de 2026, en Quevedo, provincia de Los Ríos. El incidente ocurrió en el bypass de la ciudad y dejó daños en ambos automotores. El Cuerpo de Bomberos de Quevedo intervino para auxiliar a las personas afectadas.
El siniestro involucró a un bus de la cooperativa Aerotaxi y un vehículo militar tipo Cobra. Tras el impacto, el automotor del Ejército terminó volcado a un costado de la carretera.
Las imágenes del lugar muestran que los dos vehículos quedaron en lados distintos de la vía. El bus permaneció en un extremo de la carretera, mientras que el vehículo militar terminó en el otro.
Además, fragmentos de las estructuras de ambos automotores quedaron esparcidos sobre la calzada como consecuencia del impacto.
La información preliminar apunta a que el vehículo del Ejército Ecuatoriano participaba en un operativo en el sector cuando ocurrió el siniestro. Sin embargo, todavía no existe una versión oficial sobre las circunstancias que provocaron el choque.
🚨🚒 Personal operativo del BCBQ atendió una emergencia entre un bus de la cooperativa Aerotaxi y un vehículo tipo Cobra del Ejército Ecuatoriano. 🧑🚒 Nuestros bomberos realizaron maniobras de extracción de víctimas, mientras los paramédicos brindó atención prehospitalaria. 🚑 https://t.co/WnwPECWAzI— BOMBEROS QUEVEDO (@Bomberos_Queve) October 14, 2026
El Cuerpo de Bomberos de Quevedo (BCBQ) movilizó a su personal operativo para atender la emergencia y ejecutar las labores de rescate.
Los bomberos utilizaron herramientas mecánicas para cortar las estructuras metálicas de los vehículos y facilitar la extracción de las personas afectadas.
Las maniobras incluyeron la ruptura de partes de la carrocería que dificultaban el acceso a los heridos.
De forma paralela, los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a las víctimas del siniestro.
El reporte inicial del Cuerpo de Bomberos de Quevedo confirma la intervención de sus equipos de rescate y atención médica, pero no precisa cuántas personas sufrieron lesiones.
Tampoco existen detalles sobre el estado de salud de los afectados ni información que confirme víctimas mortales.
Por ahora, las autoridades no establecen las causas del siniestro ni las circunstancias en las que el bus de Aerotaxi y el vehículo militar coincidieron en el Bypass de Quevedo.
Un bus de transporte interprovincial y un vehículo del Ejército Ecuatoriano chocaron durante la madrugada del miércoles 14 de octubre de 2026 en Quevedo, provincia de Los Ríos.
Contexto: El siniestro ocurrió en el bypass de la ciudad. El impacto provocó daños en ambos automotores y dejó volcado al vehículo militar. El Cuerpo de Bomberos de Quevedo acudió para atender la emergencia.
El siniestro de tránsito ocurrió en el bypass de Quevedo, en la provincia de Los Ríos.
Contexto: Los dos automotores terminaron en lados distintos de la carretera. El bus quedó en un extremo de la vía y el vehículo militar volcó hacia el otro costado. Fragmentos de ambos vehículos quedaron sobre la calzada.
En el choque participaron un bus de transporte interprovincial de la cooperativa Aerotaxi y un vehículo militar tipo Cobra del Ejército Ecuatoriano.
Contexto: El impacto causó daños en las estructuras de ambos automotores. El vehículo militar terminó volcado y los equipos de emergencia necesitaron herramientas de rescate para acceder a las personas afectadas.
El Cuerpo de Bomberos de Quevedo confirmó la atención de personas afectadas, pero no precisó el número de heridos.
Contexto: Los bomberos realizaron maniobras de extracción y los paramédicos brindaron atención prehospitalaria. El reporte inicial tampoco detalla el estado de salud de las víctimas.
Hasta el reporte inicial del miércoles 14 de octubre de 2026, no existía información que confirmara víctimas mortales.
Contexto: Los equipos de emergencia atendieron a las personas afectadas, pero las autoridades no difundieron un balance definitivo de heridos o fallecidos.
Las causas del choque todavía no están determinadas y no existe una versión oficial sobre las circunstancias del siniestro.
Contexto: La información preliminar señala que el vehículo militar participaba en un operativo en el sector. Sin embargo, no se conoce cómo ocurrió el impacto ni qué factores intervinieron.