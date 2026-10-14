Siniestro entre bus y vehículo militar en Quevedo deja heridos

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Un siniestro de tránsito entre un bus de transporte interprovincial y un vehículo del Ejército Ecuatoriano movilizó a los equipos de emergencia durante la madrugada de este miércoles 14 de octubre de 2026, en Quevedo, provincia de Los Ríos. El incidente ocurrió en el bypass de la ciudad y dejó daños en ambos automotores. El Cuerpo de Bomberos de Quevedo intervino para auxiliar a las personas afectadas.

Bus y vehículo militar chocaron en el bypass de Quevedo

El siniestro involucró a un bus de la cooperativa Aerotaxi y un vehículo militar tipo Cobra. Tras el impacto, el automotor del Ejército terminó volcado a un costado de la carretera.

Las imágenes del lugar muestran que los dos vehículos quedaron en lados distintos de la vía. El bus permaneció en un extremo de la carretera, mientras que el vehículo militar terminó en el otro.

Además, fragmentos de las estructuras de ambos automotores quedaron esparcidos sobre la calzada como consecuencia del impacto.

La información preliminar apunta a que el vehículo del Ejército Ecuatoriano participaba en un operativo en el sector cuando ocurrió el siniestro. Sin embargo, todavía no existe una versión oficial sobre las circunstancias que provocaron el choque.

🚨🚒 Personal operativo del BCBQ atendió una emergencia entre un bus de la cooperativa Aerotaxi y un vehículo tipo Cobra del Ejército Ecuatoriano. 🧑‍🚒 Nuestros bomberos realizaron maniobras de extracción de víctimas, mientras los paramédicos brindó atención prehospitalaria. 🚑 https://t.co/WnwPECWAzI — BOMBEROS QUEVEDO (@Bomberos_Queve) October 14, 2026

Bomberos de Quevedo utilizaron maquinaria para rescatar a los heridos

El Cuerpo de Bomberos de Quevedo (BCBQ) movilizó a su personal operativo para atender la emergencia y ejecutar las labores de rescate.

Los bomberos utilizaron herramientas mecánicas para cortar las estructuras metálicas de los vehículos y facilitar la extracción de las personas afectadas.

Las maniobras incluyeron la ruptura de partes de la carrocería que dificultaban el acceso a los heridos.

De forma paralela, los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a las víctimas del siniestro.

Número de heridos por el siniestro de tránsito en Quevedo

El reporte inicial del Cuerpo de Bomberos de Quevedo confirma la intervención de sus equipos de rescate y atención médica, pero no precisa cuántas personas sufrieron lesiones.

Tampoco existen detalles sobre el estado de salud de los afectados ni información que confirme víctimas mortales.

Por ahora, las autoridades no establecen las causas del siniestro ni las circunstancias en las que el bus de Aerotaxi y el vehículo militar coincidieron en el Bypass de Quevedo.

Siniestro de tránsito entre un bus y un vehículo militar; preguntas frecuentes