Un sismo de magnitud 3,3 en la provincia de Morona Santiago se registró domingo 14 de septiembre de 2025, según el Instituto Geofísico.

El movimiento telúrico fue a las 08:31, a 60 kilómetros de profundidad y 58 kilómetros de la ciudad de Sucúa.

Evento: igepn2025satn

Ocurrido: 2025-09-14 08:31:01

Mag.: 3.3MLv

Prof.: 60.0 km

Lat.: 2.965° S

Long.: 78.029° W

Localizado: a 58.25 km de Sucua, Morona Santiago

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/zLSmRHagdp pic.twitter.com/r7upDpnM4r — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 14, 2025

Este evento sísmico ocurrió en medio de un fin de semana donde hubo más actividad sísmica en Ecuador. El de este domingo se sumó a otros seis reportados desde el sábado 13 frente a las costas de Manabí.

Más noticias

Los temblores en la costa de Manabí

La serie de sismos en Manabí comenzó el sábado 13 con un movimiento de magnitud 4,2 cerca de Puerto López, a 26 kilómetros de profundidad.

Evento: igepn2025sagt

Ocurrido: 2025-09-14 02:02:18

Mag.: 3.9MLv

Prof.: 16.0 km

Lat.: 1.351° S

Long.: 80.982° W

Localizado: a 29.92 km de Puerto Lopez, Manabi

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/4jX8EtRAs0 pic.twitter.com/2bbjdOywSI — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 14, 2025

Horas más tarde, se registraron otros temblores con intensidades entre 3,2 y 4,8 grados, que mantuvieron en alerta a comunidades costeras y al sistema nacional de vigilancia.

El domingo 14 por la madrugada, otro sismo de magnitud 3,9 frente a Puerto López volvió a generar reportes en redes sociales, aunque sin causar daños.

El Instituto Geofísico confirmó que todos estos eventos fueron superficiales, con profundidades menores a 30 kilómetros en su mayoría.

Ecuador está ubicado en el Anillo de Fuego del Pacífico

Ecuador, al igual que Chile, Perú, Colombia y México, se ubica en el Anillo de Fuego del Pacífico, una franja donde convergen placas tectónicas y se generan procesos de subducción responsables de terremotos y erupciones volcánicas.

El Cinturón de Fuego es una de las regiones sísmicamente más activas del planeta, y explica por qué el país registra temblores de forma recurrente. Autoridades recuerdan que estos fenómenos no siempre son predecibles, pero sí es posible mitigar riesgos mediante planes de emergencia, simulacros y construcción segura.

