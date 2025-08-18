La provincia de Guayas tuvo un sismo la noche de este lunes 18 de agosto de 2025.
IG reportó un sismo en Guayas este lunes
El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG) reportó el sismo a las 18:58 de este lunes.
Según el informe revisado, el temblor ocurrió a 8,63 kilómetros de Samborondón, en Guayas.
La magnitud del movimiento telúrico fue de 3.3 grados de magnitud; mientras que la profundidad alcanzó los 44 kilómetros.
Estas condiciones hicieron que el sismo sea sentido por la ciudadanía como leve; para la mayoría pasó desapercibido.
Temblor cerca a Pedernales
Este lunes, Ecuador registró otro sismo, pero más temprano, a las 09:55. El Instituto Geofísico informó que este temblor se produjo a 13,11 kilómetros de Pedernales, en la provincia de Manabí.
El movimiento telúrico marcó una magnitud de 3.8 y una profundidad de 6 kilómetros.
También pasó desapercibido para los moradores cercanos al epicentro.
Los servicios de emergencia no informaron sobre alguna eventualidad a causa de ambos temblores.
Según la escala sismológica de Richter, los sismos menores a 3.9 no suelen ser perceptibles, o si lo son, se sienten de forma leve y no causan daños; aunque puede haber excepciones.
