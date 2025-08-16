El Instituto Geofísico del Ecuador (IGEPN) reportó un sismo ocurrido la tarde de este sábado, 16 de agosto de 2025, en la provincia de Pichincha. Otro ocurrió horas antes en Cotopaxi.

Detalles del sismo en Pichincha

Según el reporte oficial, el evento se registró a las 16:36:04 y tuvo una magnitud de 3,1 en la escala de Richter. La profundidad fue de 5 kilómetros.

El epicentro se localizó a 22,4 kilómetros de Machachi, en el cantón Mejía, con coordenadas 0,601° de latitud sur y 78,392° de longitud oeste.

Reporte ciudadano sobre el temblor

El Instituto Geofísico recordó a la ciudadanía que puede reportar si sintió el movimiento telúrico a través de su plataforma digital, con el fin de recabar información adicional sobre los efectos del sismo.

Evento: igepn2025qajy

Ocurrido: 2025-08-16 16:36:04

Mag.: 3.1MLv

Prof.: 5.0 km

Lat.: 0.601° S

Long.: 78.392° W

Localizado: a 22.4 km de Machachi, Pichincha

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/1hmHtPG23A

Otro sismo este sábado 16 de agosto

Horas antes, a las 05:47 de este mismo sábado, se registró un sismo de magnitud 4,8 al noreste del volcán Cotopaxi, con una profundidad de 6 kilómetros. Según el Instituto Geofísico, hasta las 11:00 se contabilizaron 70 réplicas menores, todas con magnitudes inferiores a 2,8, las cuales no fueron percibidas por la población.

El evento principal se sintió de forma leve a moderada en provincias como Napo, Cotopaxi y Pichincha. El IGEPN señaló que, hasta el momento, el volcán Cotopaxi no presenta cambios significativos en sus parámetros de vigilancia, aunque advirtió que la actividad sísmica actual podría derivar en variaciones en su comportamiento en el futuro.