El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, informó este sábado 16 de agosto de 2025 la información referente al temblor de 4.8.

El temblor se registró cerca del Cotopaxi

El Instituto Geofísico dio a conocer el informe tras el temblor de 4.8 que se registró en Ecuador, en Pichincha.

Su epicentro se ubicó a 10 km al noreste del volcán Cotopaxi y registró seis réplicas hasta las 07:000 de este sábado.

El evento sísmico fue sentido en zonas cercanas como el Pedregal, en donde hubo daños en postes de alumbrado público.

Además, el Geofísico recogió reportes del sismo desde las provincias de Napo, Cotopaxi y Pichincha.

El 14 de agosto, se reportaron eventos de menor magnitud y similar ubicación, en donde el principal fue el de 3.2 con una profundidad de 4km, sin que estos tengan reportes de haber sido sentidos.

El Instituto Geofísico mantiene el monitoreo constante de la zona y no ha notificado que estos sismos tenga relación con la actividad volcánica del Cotopaxi, a pesar de su cercanía.

Aclaró que el volcán Cotopaxi no presenta cambios significativos en los parámetros de vigilancia; sin embargo, los eventos sísmicos podrían producir cambios en su comportamiento a futuro.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Quito informó que, luego de las inspecciones correspondientes, se constató que no hubo afectaciones en el Aeropuerto de Quito ni en el Metro de Quito.

🚨#Activados24Siete | Sala Situacional del COE -M informa:



📈Evaluación preliminar sobre sismo



🗓 16 de agosto de 2025, 05.46

📏 Magnitud: 4.8 M

📍 Epicentro: A 21.8 km Machachi, Pichincha, Ecuador

🌋 Profundidad: 6.0 km



📋 Evaluación:🧵 pic.twitter.com/lwgepiuJhN — COE Quito (@coequito) August 16, 2025

El temblor se detectó en Pichincha

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 05:46 de este sábado 16 de agosto, con una magnitud de 4.8 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 6 km desde la superficie, a una latitud 0.602° S y a una longitud de 78.398° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 21,8 km de la ciudad de Machachi, en Pichincha.

Usuarios en redes sociales comentaron que el temblor se sintió fuerte y que incluso los despertó.

Desde el valle de Los Chillos, los comentarios indican que sintieron el sismo con fuerza. También hubo reportes desde el Centro Histórico, Zámbiza, Quitumbe, Rumipamba, Conocoto, la Pampa.

También hubo comentarios desde Nayón, Puembo, Tumbaco, Chimbacalle y más. En muchos casos, se reportó que el sonido de ventanas y puertas los despertó.

Desde ciudades como Ambato y Latacunga también contaron haber sentido el sismo. Así mismo, desde Machachi, cerca del epicentro.

El servicio de emergencias ECU911 no ha reportado emergencias hasta el momento, como consecuencias del sismo, en Quito o sus alrededores.

[REVISADO]

Evento: igepn2025pzoo

Ocurrido: 2025-08-16 05:46:58

Mag.: 4.8MLv

Prof.: 6.0 km

Lat.: 0.602° S

Long.: 78.398° W

Localizado: a 21.8 km de Machachi, Pichincha

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/x1Fl3xTEn1 pic.twitter.com/i1Hw90wz2w — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 16, 2025

