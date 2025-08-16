El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó este sábado 16 de agosto de 2025 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un temblor.

El temblor se detectó en Pichincha

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 05:46 de este sábado 16 de agosto, con una magnitud de 4.8 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 6 km desde la superficie, a una latitud 0.602° S y a una longitud de 78.398° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 21,8 km de la ciudad de Machachi, en Pichincha.

Lee también: Un temblor se sintió en la Costa de Ecuador este jueves 3 de julio

Usuarios en redes sociales comentaron que el temblor se sintió fuerte y que incluso los despertó.

Desde el valle de Los Chillos, los comentarios indican que sintieron el sismo con fuerza. También hubo reportes desde el Centro Histórico, Zámbiza, Quitumbe, Rumipamba, Conocoto, la Pampa.

También hubo comentarios desde Nayón, Puembo, Tumbaco, Chimbacalle y más. En muchos casos, se reportó que el sonido de ventanas y puertas los despertó.

Desde ciudades como Ambato y Latacunga también contaron haber sentido el sismo. Así mismo, desde Machachi, cerca del epicentro.

El servicio de emergencias ECU911 no ha reportado emergencias hasta el momento, como consecuencias del sismo, en Quito o sus alrededores.

[REVISADO]

Evento: igepn2025pzoo

Ocurrido: 2025-08-16 05:46:58

Mag.: 4.8MLv

Prof.: 6.0 km

Lat.: 0.602° S

Long.: 78.398° W

Localizado: a 21.8 km de Machachi, Pichincha

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/x1Fl3xTEn1 pic.twitter.com/i1Hw90wz2w — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 16, 2025

El 12 de agosto, otro temblor se sintió en Pichincha

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 02:17 del martes 12 de agosto, con una magnitud de 3.3 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 3 km desde la superficie, a una latitud 0.294° S y a una longitud de 78.360° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 10,79 km de la ciudad de Sangolquí, en Pichincha.

Usuarios en redes sociales comentaron que el temblor se sintió fuerte y que incluso los despertó.

Incluso comentaron que en Sangolquí, cerca del epicentro, las puertas y ventanas sonaron fuertemente a causa del sismo.

Los reportes llegaron desde Tumbaco, Conocoto, El Triángulo, Píntag, Alangasí, Puengasí, sector del San Luis Shopping, La Merced.

También comentaron desde el norte de Quito, donde también se sintió el sismo con fuerza suficiente para despertar a los quiteños que dormían a esa hora. Así lo reportaron desde la Shyris, Cotocollao, Calderón; así también, desde el sur de Quito.

El servicio de emergencias ECU911 informó que no se han reportado emergencias hasta el momento, como consecuencias del sismo, en Quito o sus alrededores.

[REVISADO]

Evento: igepn2025przp

Ocurrido: 2025-08-12 02:17:14

Mag.: 3.3MLv

Prof.: 3.0 km

Lat.: 0.294° S

Long.: 78.360° W

Localizado: a 10.79 km de Sangolqui, Pichincha

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/ZVCjg3psxU pic.twitter.com/RqDJXT4jKo — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 12, 2025

