La segunda veda del cangrejo rojo termina en Ecuador, ¿desde cuándo se puede comer?

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El cangrejo rojo vuelve desde este miércoles 16 de septiembre de 2026 a los mercados y mesas de Ecuador. Con el fin de la segunda veda del año, las personas y empresas pueden retomar la recolección, captura, transporte y comercialización de esta especie, de acuerdo con la normativa vigente.

La segunda veda de 2026 terminó luego del periodo establecido para proteger al cangrejo rojo durante una etapa sensible de su ciclo biológico. La medida busca contribuir a la conservación de sus poblaciones y garantizar que el aprovechamiento de este recurso de los manglares ecuatorianos se mantenga de manera sostenible. Por eso, desde hoy, 16 de septiembre, ya se puede comer cangrejo nuevamente.

La veda protege al cangrejo durante su muda en Ecuador

El cangrejo rojo cumple un proceso de muda o ecdisis que requiere medidas específicas de protección. Durante esta etapa, las autoridades aplican restricciones para evitar que la captura afecte a las poblaciones de la especie y para favorecer su sostenibilidad.

En Ecuador, la segunda veda del cangrejo rojo comenzó a las 00:00 del 15 de agosto y se extendió hasta las 00:00 del 15 de septiembre de 2026. El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo estableció la disposición mediante el Viceministerio de Acuacultura y Pesca y la Subsecretaría de Recursos Pesqueros.

La medida tuvo alcance nacional y obligó a todos los actores relacionados con esta pesquería. Durante la veda, las personas y empresas no podían recolectar, capturar, transportar, poseer, procesar ni comercializar cangrejo rojo, dentro o fuera del país.

El Ministerio tomó esta decisión bajo criterios de sostenibilidad y precaución para el manejo de los recursos hidrobiológicos. Para establecer las medidas también consideró la información técnica y científica del Instituto Público de Investigación de Acuacultura y Pesca (IPIAP).

El IPIAP remitió un informe técnico sobre las vedas y las medidas de ordenamiento para los recursos pesqueros y bioacuáticos. Con esa información, la autoridad estableció medidas para proteger al cangrejo rojo durante su muda y promover un aprovechamiento adecuado y racional.

La disposición no incluye al cangrejo azul. El Acuerdo Ministerial Nro. MDEP-SRP-2026-0004-A establece que esta especie queda fuera de la veda mientras las autoridades no cuenten con información suficiente sobre la temporalidad, duración y variabilidad espacial de su proceso de muda.

¿Qué pasó con el cangrejo procesado antes de la veda?

Las empresas procesadoras y comercializadoras autorizadas que tenían cangrejo rojo procesado antes del inicio de la veda debían declarar sus inventarios ante la Dirección de Control Pesquero hasta el 15 de agosto de 2026.

Esos productos podían comercializarse durante un máximo de cinco días desde el inicio de la medida, siempre que las empresas cumplieran las condiciones establecidas en el Acuerdo Ministerial. Durante ese periodo, las autoridades realizaron inspecciones para verificar que las existencias coincidieran con los inventarios declarados.

Una vez cumplido ese plazo, los productos ya no podían comercializarse mientras permaneciera vigente la veda.

El control también contempló operativos en las zonas de captura y recolección. Las autoridades recibieron denuncias sobre posibles incumplimientos y realizaron inventarios de existencias cuando correspondía.

Además, el Ministerio contempló acciones de vigilancia comunitaria en las zonas de custodia y uso sostenible del manglar. También desarrolló actividades de sensibilización y aplicó las sanciones previstas en la normativa cuando detectó incumplimientos.

Con el fin de la segunda veda, esas restricciones dejan de aplicarse desde este miércoles 16 de septiembre. Así, vuelve a permitirse la recolección, captura, transporte y comercialización del cangrejo rojo, mientras la autoridad mantiene como objetivo el ordenamiento de esta pesquería y el aprovechamiento responsable del recurso.

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