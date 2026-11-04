Se cierra la vía Buenavista–Atahualpa en El Oro y habilitan rutas alternas

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

La movilidad por vía terrestre hacia la parte alta de la provincia de El Oro registra restricciones obligatorias debido a labores emergentes de infraestructura vial. Las autoridades de transporte confirmaron que el tránsito regular se encuentra suspendido a la altura del kilómetro 18 en la vía Buenavista–Atahualpa (E585), donde se concentra maquinaria pesada para ejecutar una apertura técnica provisional que permita devolver la conectividad a los conductores particulares y del transporte liviano.

Trabajos de construcción de una variante en la vía Buenavista–Atahualpa

Las cuadrillas ejecutan cortes de tierra para habilitar el paso a vehículos livianos.

El reporte emitido por el Ministerio de Infraestructura y Tecnología (MIT) precisó que la interrupción en este tramo de la carretera estatal responde a la necesidad de construir un desvío específico en el sector crítico. Dicha obra tiene como finalidad brindar condiciones de seguridad técnica antes de restablecer el flujo vehicular, evitando riesgos para los usuarios mientras concluyen las tareas de adecuación en el kilómetro 18.

Hasta que concluya la intervención de este nuevo trazado, la vía Buenavista–Atahualpa mantendrá bloqueado el acceso directo entre ambas localidades orenses.

Ruta alterna habilitada para conectar los cantones de la parte alta

Los transportistas deben circular por el corredor que enlaza a Piñas y Zaruma.

Para evitar el aislamiento y garantizar el traslado de personas e insumos, las autoridades viales recomendaron utilizar el trayecto La Avanzada – Saracay – Piñas – Portovelo – Zaruma. Este corredor alterno permite mantener comunicados a los cantones de la zona alta de El Oro mientras duren los trabajos en la red principal.

Los organismos de control sugirieron a los usuarios planificar sus recorridos con suficiente tiempo de anticipación, previendo demoras asociadas al mayor flujo vehicular sobre esta carretera alterna.

Intervención conjunta con maquinaria pesada en jornadas continuas

Cuatro excavadoras operan en turnos ininterrumpidos para agilizar la obra.

En la zona de afectación operan cuatro excavadoras mecánicas que cumplen jornadas de labor continuas para remover material, nivelar el terreno y acelerar la conformación del terraplén. Esta articulación de recursos logísticos y mecánicos busca reducir los tiempos de espera y garantizar que el nuevo paso provisional cuente con la estabilidad indispensable para habilitar el tránsito seguro en la vía Buenavista–Atahualpa.

Control del tránsito y recomendaciones de seguridad para conductores

La Comisión de Tránsito del Ecuador vigila el cumplimiento de las restricciones viales.

En los puntos de acceso y desvío, los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) supervisan la circulación e instruyen a los conductores sobre los límites de paso establecidos. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a respetar la señalización preventiva ubicada a lo largo de la ruta, evitar maniobras riesgosas y mantenerse informada a través de los canales de comunicación oficiales para conocer las próximas disposiciones sobre la vía Buenavista–Atahualpa.

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