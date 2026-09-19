Se abre la segunda postulación a institutos técnicos y conservatorios públicos

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

El acceso a la formación técnica y tecnológica estatal abrió una nueva etapa digital correspondiente al segundo periodo académico de 2026. Los estudiantes del último año de bachillerato y graduados de ciclos anteriores podrán registrarse en la segunda postulación a institutos técnicos y conservatorios públicos para acceder a cupos formativos en 58 instituciones de todo el territorio nacional.

Cronograma y fechas de la segunda postulación a institutos técnicos

El proceso virtual de selección académica se encuentra habilitado desde el sábado 19 hasta el martes 22 de septiembre de 2026.

Los interesados deben ingresar directamente a la plataforma digital y presionar el botón de postulación. En este periodo se permite seleccionar hasta tres carreras técnicas o tecnológicas, las cuales deben ordenarse de forma estricta según el nivel de preferencia y prioridad del postulante.

Parámetros para el cálculo del puntaje de postulación

Antes de completar el formulario en el sistema, los aspirantes deben constatar su puntaje consolidado de postulación. La calificación final asignada a cada participante se calcula mediante la combinación de tres factores: la calificación alcanzada en la evaluación de competencias, la nota de grado de bachiller y los puntos adicionales otorgados por políticas de acción afirmativa.

Quienes ya obtuvieron y aceptaron un cupo en el periodo lectivo anterior no podrán participar dentro del proceso actual.

Condiciones de acceso y documento de identificación

La convocatoria está habilitada de manera exclusiva para quienes cursan actualmente el tercer año de bachillerato o para personas que posean su título de bachiller debidamente registrado u homologado.

Para efectuar el trámite, los postulantes pueden ingresar su número de cédula o de pasaporte. La indicación técnica establece que la identificación seleccionada al registrarse deberá emplearse de manera invariable durante toda la trayectoria académica de la carrera.

Catálogo de formación en cuatro regiones del país

El abanico institucional comprende 54 institutos tecnológicos y conservatorios superiores públicos adscritos, además del Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador (ITAE) en Guayas y el Instituto Superior Tecnológico de Control Gubernamental Isidro Ayora (ISTIA) en Pichincha.

La oferta académica abarca campos digitales como desarrollo de software, ciberseguridad, inteligencia artificial y big data; áreas de diseño, producción audiovisual, gastronomía y turismo; e ingenierías aplicadas como mecánica automotriz, electricidad, electromecánica, logística y producción agropecuaria, dictadas en jornadas matutina, vespertina, nocturna y en modalidades presencial, dual, híbrida y en línea.

Preguntas frecuentes sobre el proceso de postulación a institutos técnicos y conservatorios públicos

❓ ¿Hasta cuándo está abierta la segunda postulación a institutos técnicos y conservatorios?

El sistema informático de postulación recibe solicitudes hasta el martes 22 de septiembre de 2026.

Las postulaciones iniciaron el sábado 19 de septiembre a través del sitio web admision.educacion.gob.ec para el segundo periodo 2026.

❓ ¿Cuántas carreras se pueden escoger en la segunda postulación a institutos técnicos?

Se permite seleccionar un máximo de hasta tres carreras académicas.

La plataforma exige que los aspirantes listen sus alternativas en estricto orden de prioridad personal.

❓ ¿Qué elementos integran el puntaje final para la postulación?

Se forma con la nota de evaluación, la nota de grado de bachiller y los puntos por acción afirmativa.

Los aspirantes deben corroborar esta sumatoria antes de registrar sus opciones definitivas.

❓ ¿Quiénes tienen autorización para postular en esta fase académica?

Estudiantes de tercer año de bachillerato y bachilleres con título registrado u homologado.

Los ciudadanos que hayan aceptado un cupo formal en el periodo académico inmediato anterior quedan descartados.

❓ ¿Qué modalidades y áreas de estudio están habilitadas a escala nacional?

Modalidades presencial, dual, híbrida y en línea, distribuidas en jornadas diurnas y nocturnas.

El catálogo abarca áreas técnicas como desarrollo de software, ciberseguridad, electromecánica, artes, gastronomía y administración.

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