Profesionales podrán viajar a India con becas que cubren pasajes y hotel

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Una nueva alternativa de capacitación presencial internacional abrió su etapa de recepción de expedientes en el país. Ciudadanos con trayectoria en emprendimiento e incubadoras de empresas podrán postular a becas que cubren pasajes y hotel para participar en un programa de especialización gerencial en territorio asiático.

Capacitación técnica y becas que cubren pasajes y hotel

La oferta corresponde a la convocatoria del programa Globo Común en coordinación con el Indian Technical and Economic Cooperation Program (ITEC).

La capacitación académica presencial, denominada Enterprise Management through Business Simulation, tendrá lugar en el Entrepreneurship Development Institute of India, en la ciudad de Ahmedabad.

Las clases se impartirán del 9 al 22 de diciembre de 2026 íntegramente en idioma inglés. El contenido curricular instruye sobre cómo estructurar modelos de negocios sostenibles, diseñar funciones en simuladores para comercialización, finanzas, contabilidad, recursos humanos y gestionar cadenas de suministros.

Perfil ciudadano y experiencia mínima requerida

La convocatoria se orienta a servidores públicos de rango medio y alto con título de tercer nivel o superior, docentes investigadores y especialistas dedicados a la asesoría de incubadoras o aceleradoras de empresas.

También incluye a colaboradores de entidades bancarias públicas enfocados en financiamiento de startups. Quienes apliquen deben ser ciudadanos ecuatorianos residentes en el país, encontrarse en el rango de edad de 25 cumplidos a 45 años, registrar al menos cinco años de experiencia laboral activa en materias ligadas al temario y poseer suficiencia en inglés avalada en un nivel mínimo B2 según el Marco Común Europeo de Referencia.

Financiamiento integral con boletos aéreos y seguro

El esquema de cooperación internacional contempla un beneficio completo que exonera al estudiante de costos de permanencia.

Los beneficios integran boletos aéreos de ida y vuelta, emisión de visa, costo total de la matrícula del curso, estadía en hotel o alojamiento asignado, estipendio económico para manutención diaria, material de estudio, visitas de campo y atención con facilidades médicas o seguro durante las dos semanas de estadía académica.

Envío de carpetas digitales hasta el 25 de septiembre

La recepción de los expedientes de postulación se gestionará únicamente de manera digital hasta el 25 de septiembre de 2026.

Los aspirantes deben remitir dos archivos en formato PDF al correo: [email protected], colocando en el asunto sus nombres completos y la frase “ENTERPRISE MANAGEMENT”.

El primer archivo debe incluir el formulario oficial de ITEC firmado de puño y letra (no se admiten rúbricas digitales ni pegadas), foto pasaporte con fondo blanco, copia del título profesional, certificado de inglés B2, reporte laboral y el examen médico en inglés con valores de glucosa y presión arterial debidamente sellado.

El segundo documento recopila el formulario de postulación del Minedec junto al RUC, RISE o certificación patronal. La entidad cooperante escogerá hasta tres candidatos finalistas debido a la alta competencia del proceso.

Preguntas frecuentes sobre las becas de capacitación en India

❓ ¿Quiénes pueden postular a las becas que cubren pasajes y hotel para estudiar en India?

Ciudadanos ecuatorianos de 25 a 45 años, con título de tercer nivel o superior, cinco años de experiencia afín y nivel B2 de inglés.

La convocatoria está dirigida a funcionarios públicos, docentes investigadores y asesores vinculados al desarrollo empresarial y financiamiento de startups.

❓ ¿Qué rubros incluye el financiamiento total de la beca ITEC?

Cubre pasajes aéreos de ida y vuelta, visa, matrícula, alojamiento, estipendio para subsistencia, materiales y facilidades médicas.

Se trata de una cooperación internacional ofertada a través del programa Globo Común.

❓ ¿Cuál es la fecha límite para entregar la postulación?

Las carpetas se recibirán hasta el 25 de septiembre de 2026.

No se recepta documentación extemporánea y cualquier expediente incompleto queda descartado de forma automática.

❓ ¿En qué lugar y modalidad se desarrollará la capacitación?

En Ahmedabad, India, en el Entrepreneurship Development Institute of India, de manera presencial del 9 al 22 de diciembre de 2026.

El curso se titula Enterprise Management through Business Simulation y se impartirá 100% en idioma inglés.

❓ ¿Cómo y a qué correo se debe remitir la documentación solicitada?

Se envía al correo [email protected] en dos archivos PDF con formularios y firmas manuales físicas.

Un PDF contiene los requisitos de ITEC con reporte médico y foto pasaporte, y el otro los documentos requeridos por el Minedec.

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