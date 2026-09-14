Hasta el 24 de septiembre se puede postular a las becas TIC en Ecuador

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

La entrega de incentivos económicos para alumnos de tercer nivel formativo se habilitó este lunes 14 de septiembre de 2026. A través de la iniciativa orientada a reducir la brecha digital, el régimen abrió la convocatoria de becas TIC para carreras tecnológicas, dirigida a quienes cursan carreras técnicas superiores, tecnológicas o tecnológicas universitarias tanto en centros públicos como en instituciones particulares de todo el territorio nacional.

Proceso de registro en las becas TIC para carreras tecnológicas

Quienes busquen acceder a este respaldo económico deben formalizar su registro digital en la dirección web oficial entre el 14 y el 24 de septiembre de 2026.

El financiamiento total del proyecto supera los 714 000 dólares, recursos que permitirán beneficiar a 866 matriculados en áreas técnicas.

Cada persona favorecida recibirá una asignación única de 825,17 dólares durante un ciclo lectivo de 2026, dinero concebido de manera exclusiva para cubrir requerimientos indispensables de subsistencia, tales como transporte diario, alimentación, arriendo habitacional y pago de servicios domiciliarios.

Especialidades técnicas priorizadas en la convocatoria

La focalización geográfica del concurso da preferencia a quienes habitan en sectores fronterizos, zonas rurales o áreas urbano-marginales del Ecuador.

Entre las carreras consideradas de interés prioritario constan Mantenimiento de Software, Análisis y Desarrollo Web, Administración de Infraestructura y Plataformas Tecnológicas, junto con Diseño y Operación de Base de Datos.

La priorización no limita la opción de postular a matriculados en otras disciplinas vinculadas al ámbito tecnológico, siempre que cumplan las bases del concurso.

Parámetros de acción afirmativa para aspirantes

El reglamento de selección incorpora ponderaciones especiales destinadas a grupos en situación de vulnerabilidad.

El sistema incluye mecanismos afirmativos para mujeres que han sufrido violencia de género, postulantes con discapacidad permanente, deportistas federados de alto rendimiento, personas de escasos recursos económicos, ecuatorianos retornados en condición precaria y miembros de comunidades, pueblos y nacionalidades del país.

Alcance acumulado de las ayudas económicas superiores

La ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar García, resaltó que invertir en educación cultiva las capacidades que la nación demanda para progresar.

La convocatoria forma parte de la estrategia estatal, período en el cual se han asignado más de 560 000 becas y ayudas financieras entre 2024 y 2026 para garantizar la permanencia y titulación de estudiantes en el sistema superior.

Preguntas frecuentes sobre la postulación a las becas TIC

❓ ¿Hasta qué fecha se puede postular para las becas TIC para carreras tecnológicas?

Del 14 al 24 de septiembre de 2026.

Las inscripciones y carga de expedientes se efectúan de forma directa a través del portal www.educacion.gob.ec.

❓ ¿Cuál es el valor económico asignado a cada seleccionado?

Un aporte único de USD 825,17 por estudiante.

Los recursos están destinados a solventar costos de manutención como vivienda, alimentación, servicios básicos y transporte durante un ciclo académico de 2026.

❓ ¿Cuántos cupos están disponibles y qué nivel académico exige?

866 cupos dirigidos a tercer nivel técnico superior, tecnológico superior o tecnológico universitario.

Aplica para estudiantes de institutos públicos y particulares de todo el Ecuador dentro del campo de las tecnologías.

❓ ¿Qué especialidades informáticas tienen prioridad en el proceso?

Análisis y Desarrollo Web, Mantenimiento de Software, Administración de Infraestructura y Diseño de Base de Datos.

La convocatoria prioriza a personas que residen en zonas rurales, fronterizas y urbano-marginales.

❓ ¿Quiénes aplican bajo los criterios de acción afirmativa?

Mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, deportistas de alto rendimiento, retornados y minorías étnicas.

Estos criterios buscan garantizar un acceso equitativo reduciendo la brecha digital y la vulnerabilidad socioeconómica.

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