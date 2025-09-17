El Registro Civil realizará una jornada para la emisión de pasaportes sin turno previo durante la semana del lunes 22 al viernes 26 de septiembre de 2025, en 27 agencias del país.

Esta jornada extraordinaria para pasaportes para personas que no tienen turno para este servicio se realizará en un horario de 08:00 a 17:00.

Durante esos días, los ciudadanos podrán obtener o renovar su pasaporte acercándose directamente a las agencias. Solo deberán presentar el comprobante de pago del servicio y los documentos habilitantes.

El Registro Civil aclaró que esta atención se aplicará únicamente a pasaportes. Los demás trámites, como la emisión de cédulas, continuarán con el sistema habitual que exige agendar un turno en la agencia virtual.

La institución explicó que esta jornada busca optimizar el servicio y facilitar a los ciudadanos la obtención de su documento de viaje. Ottón Rivadeneira, director general del Registro Civil, destacó que la iniciativa responde a un modelo de atención más cercano y eficiente. “Atender a los ciudadanos que requieren del pasaporte durante una semana sin turno previo reafirma nuestro compromiso de brindar una buena experiencia. Nuestra misión es acercar los servicios, dar soluciones ágiles y demostrar que este es un Gobierno que impulsa cambios reales en beneficio de todos”, señaló.

Requisitos para sacar pasaporte:

Comprobante de pago impreso, emitido por la banca corresponsal

Cédula de identidad vigente.

Pasaporte anterior (en caso de renovación y si se encuentra vigente).

En caso de pérdida o robo, presentar el Formulario de Documentos Extraviados disponible en: https://appsj.funcionjudicial.gob.ec/documentosExtraviados/publico/formulario.jsf

Pasaportes para menores de edad

Si necesitas sacar pasaporte para un menor de edad, debes tomar en cuenta estos requerimientos:

Presencia obligatoria de padre y madre.

Si uno de los padres no puede asistir, presentar un poder notariado (si está en el país) o poder consular (si se encuentra en el exterior).

El documento debe incluir nombres completos y número de cédula del menor de edad.

Costos de los pasaportes

Adultos y menores de edad: 90 dólares

Personas de la tercera edad: 45 dólares

Personas con discapacidad mayor o igual al 30%: sin costo

Los pagos de estos servicios se pueden realizar en la agencia virtual, en banca corresponsal y en la agencia interna de las agencias del Servicio Civil.

Quienes ya tengan turnos posteriores a la semana del 22 al 26 de septiembre pueden adelantar su trámite en las agencias habilitadas.

El Registro Civil indicó que quienes ya tengan turnos posteriores al 26 de septiembre pueden adelantar su trámite en las agencias habilitadas. La entrega del pasaporte será inmediata en Quito (Matriz), Guayaquil (Gobierno Zonal) y Cuenca (San Blas). En las otras 24 agencias, el documento se entregará en un plazo de hasta ocho días laborales.

