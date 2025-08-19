El Registro Civil del Ecuador llevará a cabo este sábado, 23 de agosto de 2025, una nueva jornada extraordinaria para la emisión de pasaportes.

La atención se desarrollará en 25 agencias distribuidas en 22 provincias del país, en un horario comprendido entre las 08:00 y las 14:00.

Jornada extraordinaria para la emisión de pasaportes en Ecuador

La jornada está dirigida especialmente a los ciudadanos que no pueden acudir entre semana por razones laborales o personales.

Las agencias de Iñaquito (Quito), Gobierno Zonal (Guayaquil) y San Blas (Cuenca) atenderán a quienes hayan pagado y agendado la cita a través de la Agencia Virtual. Además, que hayan hecho el pago hasta el viernes 22 de agosto o deseen adelantar su turno ya programado.

Trámite en 22 agencias a escala nacional

El Registro Civil informó que, en las otras 22 agencias habilitadas, los usuarios podrán recibir atención sin necesidad de contar con un turno previo, siempre que presenten los requisitos correspondientes.

Los requisitos incluyen:

Cédula de identidad vigente

Comprobante de pago impreso

En caso de renovación, el pasaporte anterior

Para reportes de pérdida o robo, se deberá presentar el formulario de documentos extraviados disponible en el portal del Consejo de la Judicatura.

En el caso de menores de edad, es obligatoria la presencia de ambos padres. Si uno no puede acudir, se deberá presentar un poder notariado o consular especial y específico.

📢 ¡Atención Ecuador!

Este sábado 23 de agosto realizamos la #JornadaExtraordinaria N.°13 de pasaportes 🛂.

👉 Te esperamos de 08h00 a 14h00 en 25 agencias de 22 provincias.

Este sábado 23 de agosto realizamos la #JornadaExtraordinaria N.°13 de pasaportes 🛂.

👉 Te esperamos de 08h00 a 14h00 en 25 agencias de 22 provincias.

Las tarifas para obtener el documento

La institución entrega el documento hasta en ocho días laborables en la misma agencia donde se realizó el trámite. Los costos son:

Adultos y menores de edad: 90 dólares

90 dólares Personas de la tercera edad: 45 dólares

45 dólares Personas con discapacidad igual o superior al 30%: sin costo

Los casos sin turno

Las personas de grupos de atención prioritaria (niñas y niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad) no requieren turno previo y pueden acercarse a las agencias directamente.

Durante 2025, el Registro Civil ha ejecutado 12 jornadas extraordinarias que han llegado a más de 166 000 ciudadanos. Solo en las dos últimas jornadas (26 de julio y 16 de agosto), cerca de 5 800 personas obtuvieron su pasaporte.

