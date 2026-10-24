Qué hacer si su vehículo queda atrapado en una inundación en Ecuador

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

Las fuertes lluvias registradas en Ecuador y las imágenes de vehículos atrapados en zonas inundadas de Quito, el 22 de octubre de 2026, reavivaron una pregunta clave: ¿qué hacer si un automóvil queda atrapado en una inundación con el conductor y pasajeros a bordo?

Especialistas explican cómo actuar si un vehículo queda atrapado en una inundación, cuándo evacuar a los ocupantes y qué errores pueden poner sus vidas en riesgo.

Apagar el vehículo y mantener la calma ante una inundación

El especialista Hugo Zuñiga, coordinador de la carrera de Ing Mecánica de la UDLA, explicó cuáles son las principales medidas de seguridad para conductores que enfrenten este tipo de emergencias. Según indicó, lo primero es priorizar la integridad de las personas y no intentar salvar el vehículo cuando la situación representa un riesgo.

El experto señaló que, si el automóvil ya quedó atrapado en una inundación, una de las primeras acciones debe ser apagar el motor.

Explicó que mantener el vehículo encendido o intentar hacerlo funcionar en medio del agua puede agravar los daños mecánicos y electrónicos, ya que sensores, sistemas eléctricos y componentes del motor podrían resultar afectados por el ingreso de agua.

Además, recomendó evaluar el nivel de la inundación para determinar si existe riesgo para los ocupantes. Cuando el agua alcanza niveles elevados o la corriente comienza a arrastrar el vehículo, la situación pasa a ser una emergencia que requiere asistencia especializada.

La seguridad de las personas debe ser la prioridad

El especialista insistió en que los conductores deben concentrarse en proteger a los ocupantes antes que en el estado del automóvil.

Indicó que, si las condiciones lo permiten y existe una ruta segura, las personas deben abandonar el vehículo y desplazarse a un lugar protegido. En esos casos, recomendó olvidarse temporalmente de los daños materiales y enfocarse en la seguridad humana.

También advirtió que, cuando el nivel del agua continúa subiendo, es importante salir antes de que el vehículo quede completamente rodeado por la inundación.

No intentar encender nuevamente el motor

Uno de los principales consejos es no volver a encender el vehículo si este se apagó por la entrada de agua.

Según explicó, cuando el agua ingresa al motor puede impedir su funcionamiento normal y provocar daños considerables. Por ello, intentar arrancarlo nuevamente podría empeorar las afectaciones mecánicas.

El especialista señaló que, si el vehículo todavía puede desplazarse y el nivel del agua no es crítico, se debe avanzar muy despacio hacia una zona más alta y segura. Sin embargo, advirtió que la presencia de agua reduce la adherencia entre los neumáticos y la calzada, aumentando el riesgo de pérdida de control y accidentes.

Evitar sectores inundables ante una inundación

La avenida Colón se inundó dos veces por las lluvias en Quito.

Christian Rivera, gestor de riesgos, compartió una serie de recomendaciones para actuar de forma segura cuando un vehículo queda atrapado por una inundación.

Según Rivera, la principal medida de protección es identificar previamente las zonas susceptibles a inundaciones y evitar circular por ellas durante lluvias intensas o tormentas.

Recomienda prestar atención a los pronósticos meteorológicos y a la información sobre zonas vulnerables antes de desplazarse. “Lo más importante y lo más prioritario es, si somos conductores, no ingresar a zonas inundables cuando hay alerta de lluvias o de tormentas”, indica.

Permanecer dentro del vehículo ante una lluvia con granizo

Si una persona queda atrapada en una inundación, Rivera aconseja permanecer dentro del automóvil con puertas y ventanas cerradas.

Según explicó, el vehículo puede proteger a los ocupantes de los golpes provocados por el granizo y ayudar a reducir los efectos del frío extremo y la hipotermia.

Cómo actuar si el agua entra al vehículo

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Rivera explicó que existe un escenario de emergencia cuando el agua comienza a ingresar al vehículo y representa un riesgo para la vida de los ocupantes.

En esos casos, señaló que una alternativa es utilizar una de las barras metálicas del apoyacabezas para golpear una esquina de la ventana y romper el vidrio. “Golpeo en una de las esquinas del vidrio de la ventana, no en el centro, en una de las esquinas. Golpeo muy fuerte y salgo al techo del carro”, explica..

Según indicó, la maniobra permitiría salir del vehículo y ubicarse sobre el techo mientras llegan los equipos de rescate.

De acuerdo con el especialista, abrir una puerta cuando el vehículo está rodeado por una gran cantidad de agua puede ser extremadamente difícil debido a la presión ejercida desde el exterior. Por esa razón, indicó que no se recomienda intentar abrir las puertas cuando la inundación ha alcanzado niveles elevados.

Ante una emergencia, el gestor de riesgos recomendó comunicarse con el ECU 911 para reportar la ubicación y la situación de los ocupantes.

El vehículo debe ser revisado después de una inundación

Una vez superada la emergencia, el automóvil debe ser inspeccionado por personal especializado, incluso si aparentemente continúa funcionando con normalidad.

El experto sostuvo que el agua puede afectar sensores, componentes eléctricos, sistemas electrónicos y partes internas del motor, daños que en algunos casos podrían manifestarse horas o días después del incidente.

Asimismo, recomendó mantener al día el mantenimiento preventivo del vehículo, especialmente durante temporadas de lluvias intensas, para reducir riesgos y mejorar la respuesta de los sistemas mecánicos en situaciones adversas.

“Golpeo muy fuerte y salgo al techo del carro”, explicó.

Qué hacer si el vehículo queda atrapado en una inundación en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué hacer si un automóvil queda atrapado en una inundación con pasajeros a bordo? Apagar el motor, mantener la calma y priorizar la seguridad de los ocupantes. Si el agua sube y existe una ruta segura de evacuación, hay que abandonar el vehículo y dirigirse a un lugar protegido.

El especialista Hugo Zúñiga, coordinador de la carrera de Ingeniería Mecánica de la UDLA, advierte que intentar mantener el vehículo encendido puede agravar los daños mecánicos y electrónicos. Christian Rivera, gestor de riesgos, recomienda evitar las zonas inundables durante las alertas de lluvias intensas. ❓ ¿Cuándo se debe abandonar un vehículo atrapado en una inundación? Se debe evacuar cuando el nivel del agua sube y existe una salida segura, especialmente si la corriente amenaza con arrastrar el automóvil o el agua comienza a ingresar al habitáculo.

Los especialistas priorizan la vida de los ocupantes por encima de los daños materiales. Si el agua rodea el vehículo y las puertas no pueden abrirse por la presión exterior, la situación puede requerir una salida de emergencia por las ventanas y asistencia de los equipos de rescate. ❓ ¿Cómo salir de un automóvil si el agua entra y no se pueden abrir las puertas? Si no es posible abrir las puertas y el agua representa un peligro inminente, se puede intentar romper una ventana lateral para evacuar. Es importante solicitar ayuda al ECU 911.

Christian Rivera recomienda golpear una esquina del vidrio lateral con una herramienta adecuada, en lugar del centro. El especialista también menciona la barra metálica del apoyacabezas como una alternativa. Esta maniobra puede ser difícil y peligrosa, por lo que debe priorizarse una salida segura y solicitarse asistencia de emergencia cuando sea posible. ❓ ¿Se debe volver a encender un vehículo después de que se apaga en una inundación? No. Si el motor se apaga tras entrar en contacto con el agua, no se debe intentar encenderlo nuevamente hasta que un especialista lo inspeccione.

Hugo Zúñiga explica que el ingreso de agua puede afectar el motor, los sensores y los componentes eléctricos y electrónicos. Intentar arrancarlo podría agravar los daños. Incluso si el automóvil vuelve a funcionar, necesita una revisión técnica antes de circular nuevamente. ❓ ¿Cómo prevenir accidentes cuando se conduce bajo lluvias intensas o granizadas? Consultar los pronósticos meteorológicos, evitar calles y pasos inundables, no atravesar zonas cubiertas de agua y mantener el vehículo en buenas condiciones mecánicas.

Christian Rivera recomienda no ingresar a zonas inundables cuando existen alertas de lluvias o tormentas. Además, durante una granizada, el vehículo puede ofrecer protección frente al impacto del hielo si el lugar es seguro; sin embargo, si está en una zona inundable, es necesario evaluar el riesgo de inundación y priorizar una evacuación segura.

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