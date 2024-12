Las planillas del servicio eléctrico están llegando con las rebajas prometidas por el Gobierno. Así lo confirmaron algunas personas consultadas por EL COMERCIO y cuentan que en algunos casos son descuentos considerables.

El 30 de octubre del 2024, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 442. En este anunciaba un descuento en las planillas de luz hasta el consumo de 180 kilovatios por hora.

Ahora, estas planillas, con considerables descuentos, llegaron a los hogares ecuatorianos. Es una medida que regirá en las facturas de noviembre, diciembre de este 2024, y de enero y febrero del próximo año.

Rebaja en las planillas

Reynaldo Valdivieso solía pagar alrededor de 19 dólares mensuales en las planillas de luz. En su casa, todo es eléctrico. La factura para pagar este mes salió 6,76 dólares. Lo mismo pasó en la casa de su madre. Normalmente, la planilla es de 48 dólares; ahora deberá pagar 25 dólares.

En cambio, Álex Farfán, con un local comercial en San Antonio de Pichincha, solo debió pagar alrededor de 3,8 dólares, cuando regularmente era de 9,3. Y Susana Lizarzaburu deberá pagar 6 dólares, frente a los 18 que cancelaba anteriormente.

¿La reducción en las planillas compensa?

Valdivieso sí cree que por lo menos es una medida compensatoria. “Sí, creo que en algo alivia el malestar que nos han dejado los cortes de luz”, afirma. En esa misma tónica, Lizarzaburu dice que “sí siento que algo me recompensa“.

En cambio, Farfán no cree que se compense totalmente, pero en algo ayuda. “No, definitivamente no, pero como esto provocó disminución en las ventas (en el local), en una mínima parte alivia y alegra no pagar por un servicio que no se tuvo al 100%”, afirma.