PISA 2025: Gobierno destaca resiliencia y perseverancia de estudiantes ecuatorianos

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

Tras los resultados de PISA 2025, que ubican al sistema educativo de Ecuador por debajo del promedio internacional en áreas como lectura, matemáticas y ciencias, el Gobierno indicó que impulsa una ruta de acción para fortalecer los aprendizajes en el país y destacó las fortalezas de los estudiantes ecuatorianos, que el mismo informe internacional rescata.

En el anuncio, dado este 9 de septiembre de 2026, el Gobierno de Daniel Noboa promete continuar construyendo una educación de calidad que prepare a los estudiantes integralmente.

Ecuador en PISA 2025

Por primera vez, Ecuador se incorporó oficialmente en el 2025 en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En total participaron 91 países del mundo, 13 de ellos de América Latina.

Esta participación es vista por el Gobierno como un hito para el país. “Permite evaluar, con estándares internacionales, las fortalezas y los desafíos del sistema educativo ecuatoriano”, indica el Gobierno en un boletín de prensa.

Para el Gobierno los resultados del piloto PISA-D de 2017 no deberían ser comparados con los resultados recientes, por tratarse de diferentes metodologías y enfoques.

Además, indica que la población estudiada solo representa el 3,02 % de los estudiantes de 15 años matriculados en el país. “Es importante considerar que PISA no mide únicamente los aprendizajes recientes, sino que sus resultados reflejan las competencias desarrolladas a lo largo de aproximadamente 10 años de trayectoria educativa“.

Lo que resalta PISA de los estudiantes de Ecuador

El Gobierno también hace énfasis en las fortalezas que PISA menciona en su informe como: su resiliencia, capacidad de adaptación, perseverancia y disposición para aprender y solicitar ayuda ante los desafíos académicos.

También resalta la corresponsabilidad de las familias, los estudiantes y el entorno educativo como un factor fundamental para potenciar los aprendizajes y alcanzar el máximo desarrollo de las capacidades de cada estudiante, tanto dentro como fuera del aula.

“En este sentido, el Gobierno Nacional promueve una educación en la que familia, escuela y comunidad trabajen de manera articulada para acompañar las trayectorias educativas y fortalecer las competencias para la vida”, mencionan en el boletín.

Ruta de acción del Gobierno

Según Gilda Alcívar García, ministra de Educación, Deporte y Cultura, la educación en Ecuador se está fortaleciendo con decisiones basadas en evidencia. “Los resultados de PISA nos permiten conocer dónde estamos y, sobre todo, hacia dónde debemos avanzar“, menciona.

“Vamos a trabajar con evidencia, metas medibles y seguimiento permanente, porque mejorar la educación significa abrir más oportunidades para cada niño, niña y joven del Ecuador”, agrega la funcionaria.

Entre las acciones concretas para potenciar los aprendizajes, el Gobierno y Ministerio menciona:

La implementación del nuevo Currículo Nacional por competencias (actualmente está en fase de pilotaje en unidades educativas seleccionadas de la Zona 6 y el Gobierno prevé implementarlo en Sierra – Amazonía para el periodo 2027 – 2028). “Esta iniciativa busca que los estudiantes desarrollen conocimientos y habilidades para resolver situaciones de la vida real”, menciona el Ministerio de Educación.

por competencias (actualmente está en fase de pilotaje en unidades educativas seleccionadas de la Zona 6 y el Gobierno prevé implementarlo en Sierra – Amazonía para el periodo 2027 – 2028). “Esta iniciativa busca que los estudiantes desarrollen conocimientos y habilidades para resolver situaciones de la vida real”, menciona el Ministerio de Educación. Inversión en programas de lectura , especialmente en zonas rurales. Su fin es fortalecer las competencias fundamentales desde los primeros años de escolaridad.

, especialmente en zonas rurales. Su fin es fortalecer las competencias fundamentales desde los primeros años de escolaridad. Regulación del uso seguro de teléfonos celulares y dispositivos en las instituciones educativas

Los resultados de Ecuador en PISA 2025

Según los estándares internacionales de PISA 2025, Ecuador se encuentra por debajo del promedio en lectura, matemáticas y ciencias.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el promedio mundial en ciencias es de 481 puntos; Ecuador obtuvo 393 puntos en esta área, es decir 88 puntos menos del promedio general.

Los resultados en matemáticas fueron muchos más bajos, en este apartado Ecuador obtuvo 366 puntos, 97 puntos menos del promedio general.

En lectura obtuvo 385 puntos, frente al puntaje global de 486 puntos.

Solo el 20 % de los estudiantes ecuatorianos alcanzaron el nivel 2 de competencia en matemáticas. En lectura llegó al 38%, frente al 69 % del promedio global. Mientras que en ciencias Ecuador llegó a un 40 %, frente al 74 % del promedio, y se ubicó en el puesto 70, de entre 91 países.

Los resultados promedio de Ecuador en 2025 fueron inferiores a los de 2017 en matemáticas y lectura, y prácticamente iguales a los de 2017 en ciencias. El 2017 fue el año cuando Ecuador participó por primera vez en esta evaluación internacional.

En resumen, los estudiantes del país obtuvieron puntuaciones inferiores al promedio de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias. En la resolución de problemas computacionales, la puntuación media de los estudiantes en Ecuador fue inferior a la media de la OCDE.

Así se realizó el estudio en Ecuador

PISA 2025 evaluó habilidades en las áreas de Lectura, Ciencias, Matemática y Aprendizaje en el mundo digital. La aplicación del estudio principal se llevó a cabo entre mayo y julio de 2025. El informe indica que 9.128 estudiantes de 15 años, en 266 escuelas, del régimen Costa-Galápagos y Sierra-Amazonía, completaron la evaluación.

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