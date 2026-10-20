Parque Nacional Sangay cerrará temporalmente acceso a Laguna Amarilla

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

La ruta de acceso hacia la Laguna Amarilla, ubicada en el sitio de visita volcán El Altar, dentro del Parque Nacional Sangay, provincia de Chimborazo, permanecerá cerrada temporalmente el 24 y 25 de octubre de 2026. Así lo informó el Ministerio de Ambiente y Energía este martes 20 de octubre de 2026.

La medida responde a la realización de un evento deportivo Urku Trail 2026, una carrera de montaña programada para el domingo 25 de octubre de 2026.

Restricción en Parque Nacional Sangay abarcará toda la ruta

El Ministerio de Ambiente indicó que el cierre temporal comprenderá todo el recorrido desde la guardianía de ingreso hasta la Laguna Amarilla.

La restricción afectará el acceso al sitio de visita durante las dos jornadas previstas para el desarrollo de la actividad deportiva.

Recomiendan planificar las visitas

Las autoridades solicitaron a los visitantes tomar las precauciones necesarias y organizar sus recorridos considerando la restricción temporal.

No se especificaron los horarios específicos del cierre.

🔴 #ATENCIÓN Se informa a los visitantes nacionales y extranjeros que, debido a la realización del evento deportivo, se cerrará temporalmente la ruta de acceso hacia la Laguna Amarilla, ubicada en el sitio de visita Volcán El Altar, en el Parque Nacional Sangay, este 24 y 25 de octubre de 2026. 📌 La restricción comprende todo el recorrido, desde la guardianía de ingreso hasta la Laguna Amarilla. Solicitamos a los visitantes tomar las precauciones necesarias y planificar sus recorridos considerando esta restricción. — Ministerio de Ambiente y Energía (@EcuadorMAE) October 20, 2026

Cierre temporal en Parque Nacional Sangay; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuándo estará cerrada la ruta de acceso a la Laguna Amarilla en Chimborazo? La ruta de acceso a la Laguna Amarilla permanecerá cerrada temporalmente el sábado 24 y el domingo 25 de octubre de 2026.

El Ministerio de Ambiente y Energía informó sobre la restricción el martes 20 de octubre. La medida se aplicará durante dos jornadas por la realización de un evento deportivo. ❓ ¿Por qué cerrarán el acceso a la Laguna Amarilla en el Parque Nacional Sangay? El acceso estará cerrado por la realización de la carrera de montaña Urku Trail 2026, programada para el domingo 25 de octubre.

Contexto: La competencia se desarrollará en el entorno del volcán El Altar, en la provincia de Chimborazo. Por esta actividad, las autoridades dispusieron una restricción temporal para los visitantes. ❓ ¿Qué tramo estará cerrado durante el Urku Trail 2026? El cierre comprenderá todo el recorrido desde la guardianía de ingreso hasta la Laguna Amarilla.

La restricción afectará el acceso al sitio de visita del volcán El Altar, dentro del Parque Nacional Sangay, durante el 24 y 25 de octubre de 2026. ❓ ¿Se podrá visitar la Laguna Amarilla el 24 y 25 de octubre de 2026? No. El acceso a la Laguna Amarilla estará restringido durante esas dos fechas, según informó el Ministerio de Ambiente y Energía.

Los visitantes deberán considerar el cierre temporal y organizar sus recorridos para evitar inconvenientes. Hasta el 20 de octubre, las autoridades no habían especificado los horarios exactos de la restricción. ❓ ¿Qué deben hacer los turistas antes de visitar la Laguna Amarilla en octubre de 2026? Los turistas deben planificar sus visitas considerando el cierre del 24 y 25 de octubre y consultar los avisos oficiales antes de desplazarse.

La restricción se aplicará a toda la ruta de acceso desde la guardianía hasta la Laguna Amarilla debido al Urku Trail 2026. El Ministerio de Ambiente y Energía recomendó tomar precauciones y organizar los recorridos con anticipación.

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