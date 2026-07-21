¿Por qué se pudo ver el volcán Chimborazo desde Guayaquil?

Guayaquil amaneció este martes 21 de julio de 2026 con una impresionante postal de la naturaleza. En medio de un cielo despejado, el majestuoso volcán Chimborazo fue visible desde la Perla del Pacífico, sorprendiendo a quienes dirigieron su mirada hacia el horizonte durante las primeras horas del día.

Un espectáculo poco frecuente

Entre los tonos anaranjados de los primeros rayos del sol, la silueta del coloso de los Andes se distinguió con claridad entre las 05:00 y las 06:00, ofreciendo una imagen poco frecuente que recordó la imponente geografía del Ecuador y la conexión entre la Costa y la Sierra.

Aunque se trata de una imagen poco habitual en Guayaquil, no es la primera vez que el Chimborazo, el volcán más alto del Ecuador, se deja ver desde la ciudad. El pasado 10 de junio, decenas de internautas compartieron en redes sociales fotografías y videos que captaron un espectáculo similar: la imponente cumbre del coloso andino apareciendo con nitidez en el horizonte. Lo mismo ocurrió en marzo.

Factores que permiten ver el Chimborazo

Pero ¿cómo es posible distinguir a un volcán que está a 142 kilómetros de distancia? Este fenómeno natural ocurre por varios factores, pero solo es posible cuando el cielo está totalmente despejado, hay aire limpio sin partículas y lluvias previas que laven la atmósfera, además de poca humedad.

Condiciones meteorológicas para hoy

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) tiene previsto para hoy una temperatura mínima de 24°C y una máxima de 32°C. Además, se prevé una radiación ultravioleta de 8.

Características del volcán Chimborazo

El Chimborazo es un estratovolcán potencialmente activo, situado en el centro de Ecuador, en la provincia de Chimborazo. Es un volcán muy icónico del Ecuador; no por gusto está en su escudo nacional. Su altitud es de 6263,47 metros sobre el mar, lo que le otorga el título de ser el más alto del Ecuador.

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