Pacientes de 12 provincias reciben ayudas técnicas auditivas

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Un grupo conformado por 38 ciudadanos procedentes de 12 provincias del territorio nacional accedió a nuevas ayudas técnicas auditivas este miércoles 14 de octubre de 2026. La provisión de los dispositivos se efectuó en las instalaciones del Hospital Vicente Corral Moscoso, en la ciudad de Cuenca, mediante una dotación valorada en 494 699 dólares. La acción médica busca restituir la capacidad de escucha, facilitar la interacción verbal e impulsar la autonomía cotidiana de los usuarios con dificultades auditivas.

Tipos de dispositivos y asignación de la jornada médica

En el transcurso del acto se suministraron y activaron 47 ayudas técnicas auditivas, seleccionadas conforme a la condición clínica particular de cada persona:

12 cintillos de conducción ósea , diseñados para conducir las ondas sonoras por medio de vibraciones hacia el oído interno a través de la estructura ósea craneal en casos específicos de disminución de la capacidad de oír.

, diseñados para conducir las ondas sonoras por medio de vibraciones hacia el oído interno a través de la estructura ósea craneal en casos específicos de disminución de la capacidad de oír. 11 implantes cocleares , implementos que convierten el sonido en impulsos eléctricos directos hacia el nervio auditivo para atender a pacientes con pérdidas severas o profundas que no obtienen mejoría con audífonos convencionales.

, implementos que convierten el sonido en impulsos eléctricos directos hacia el nervio auditivo para atender a pacientes con pérdidas severas o profundas que no obtienen mejoría con audífonos convencionales. 24 procesadores externos, aparatos destinados al recambio periódico para conservar la operatividad de los implantes y dar paso a renovaciones tecnológicas dentro del proceso de rehabilitación.

Silvana Padilla, madre de uno de los menores a quien se le activó un implante coclear, explicó que el mecanismo le otorgará a su hijo la posibilidad de percibir sonidos, progresar en su proceso formativo individual y conducirse con mayor desenvolvimiento personal.

Cobertura geográfica para pacientes de doce provincias

Los beneficiarios de esta distribución se desplazaron desde distintas localidades pertenecientes a Azuay, Bolívar, Chimborazo, El Oro, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Manabí, Morona Santiago, Pichincha y Sucumbíos.

La intervención corresponde a los lineamientos del Proyecto de Fortalecimiento de la Atención Integral, Detección, Prevención, Rehabilitación y Habilitación de Personas con Discapacidad a Nivel Nacional.

Montos asignados para el equipamiento durante el año 2026

La partida económica ejecutada en esta ocasión forma parte de un presupuesto global destinado a la adquisición de ayudas técnicas auditivas que en el Hospital Vicente Corral Moscoso alcanza los 927 093,44 dólares a lo largo de 2026.

Djalmar Zambrano, subsecretario de Prestación de Servicios de Salud, puntualizó que las adjudicaciones de estos instrumentos médicos continuarán desarrollándose de forma progresiva según el calendario establecido para la provincia.

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