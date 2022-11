Ocupación hotelera no pasa del 20% en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo

atacames

La ciudad de Esmeraldas esperaba alcanzar un 30% de ocupación hotelera durante este largo feriado, pero hasta la mañana de este viernes 4 de noviembre de 2022 no pasaba del 15%. Las cifras reflejan el impacto de los últimos atentados registrados en la provincia, que se mantiene bajo estado de excepción.

“Se cayeron las reservaciones”, dice Luis Benítez, presidente de la Cámara Provincial de Turismo. Pero los operadores turísticos confían en que el panorama mejore, al menos parcialmente. Una muestra es Atacames, donde proyectan superar el 50% de ocupación; durante esta mañana hubo un intenso movimiento en las carreteras que dirigen a este destino.

“Hay que enseñar la otra parte de Esmeraldas -pide Benítez-. En los lugares turísticos no hay registro de estos incidentes tan lamentables. Además, hemos bajado los precios de las habitaciones y la Policía turística recorre las playas de Las Palmas, Atacames y Tonsupa”. Solo en Las Palmas hay 10 hoteles, mientras que Atacames concentra unas 1 000 plazas de hospedaje, entre hoteles, hostales y departamentos.

Panorama en Guayas

Guayas es la otra provincia bajo estado de excepción y toque de queda debido al incremento de hechos violentos en los cantones Durán y Guayaquil. General Villamil, más conocido como Playas, es el principal destino de los guayaquileños y siente el impacto de esta medida.

Esperanza López, presidenta de la Cámara de Turismo de Playas, asegura que las reservaciones no pasan del 20%. “La gente nos pregunta: ¿también hay medidas en Playas?, ¿no podemos salir en la noche? Y les explicamos que sí, hay toque de queda. De inmediato nos dicen: cancéleme la reserva; para estar encerrada en el hotel mejor me quedo en mi casa”.

Sin embargo, esperan que el flujo de visitantes aumente entre este viernes y el sábado. En este balneario hay 80 sitios de alojamiento, entre hoteles, hosterías y hostales.

Rutas seguras y menos horas de toque de queda, entre las propuestas

Las reservaciones turísticas por el feriado del Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca tienen contrastes en el país. Destinos como Riobamba y Napo bordean el 90%, mientras que Santo Domingo y General Villamil no pasan del 20%. Esto según datos de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo.

Su presidente, Holbach Muñetón, pide al Gobierno tomar medidas contra la inseguridad que no causen daños colaterales en el sector. Por ejemplo, el gremio en Esmeraldas pide que el toque de queda comience a partir de las 23:00. Y en Guayas solicitan mayor flexibilidad en cuanto al pago de impuestos para atenuar, en parte, los bajos ingresos.

“Es preocupante -dice Muñetón-. No podemos decir en este momento: vengan y disfruten Guayaquil u otros destinos, mientras no haya reglas claras o una estrategia de parte del Gobierno. Porque mañana promocionamos, como que no pasa nada, y ocurre algo… No queremos que nos digan irresponsables”.

Desde el 2020 el sector turístico afronta problemas económicos. La pandemia fue la principal causa y a partir de octubre de este año se emprendió una campaña de reactivación, con conciertos gratuitos en Guayaquil y festivales que cobraron impulso con la final de la Copa Libertadores.

Hasta mediados de este mes, los operadores turísticos habían planificado varios eventos que han sido suspendidos por el estado de excepción, particularmente, en Guayaquil. Ahora tampoco se arriesgan a preparar programas para diciembre, que marca el arranque de la temporada alta en los destinos costeros.

Una de las propuestas de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo es implementar rutas seguras, con operativos similares a los que se ejecutaron durante la final de la Libertadores. “Debemos pensar en estas rutas controladas las 24 horas por la Policía, donde los turistas puedan estar seguros -sugiere Muñetón-. Tenemos que seguir viviendo, consumiendo, pagando deudas… de lo contrario, esto será peor que el covid”.

