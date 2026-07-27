Ocho provincias tendrán altas temperaturas hasta el 31 de julio

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia meteorológica que prevé un incremento de temperaturas y un mayor riesgo de incendios forestales en Ecuador entre el 28 y el 31 de julio de 2026.

Detalles de la advertencia meteorológica

La advertencia N.° 55 del Inamhi indica que las altas temperaturas se presentarán entre las 10:00 del 28 de julio y las 17:00 del 31 de julio.

Según la entidad, estas condiciones climáticas podrían favorecer la propagación de incendios forestales, especialmente en varias provincias del país.

Temperaturas esperadas por región

Los días con mayores temperaturas serán el 28 y el 29 de julio.

En la región Litoral, se esperan temperaturas que oscilan entre 33 y 35 grados centígrados en zonas de nivel alto.

En la región Interandina, las temperaturas variarán entre 24 y 26 grados, mientras que valores superiores a los 27 grados se consideran en riesgo muy alto.

En la Amazonía, las temperaturas previstas oscilarán entre 30 y 32 grados.

Causas del incremento de temperaturas

Este escenario responde a la incidencia de masas de aire seco, que reducen el contenido de humedad en el ambiente.

Además, factores locales como la presencia de vegetación seca incrementan la posibilidad de incendios forestales.

Provincias con mayor riesgo

Las provincias identificadas con mayor riesgo por el Inamhi son:

Guayas y El Oro (Costa)

(Costa) Imbabura, Pichincha y Loja (Sierra)

(Sierra) Sucumbíos, Orellana y Pastaza (Amazonía)

#AdvertenciaMeteorológicaEc #55 🌡️Del 28 al 31 de julio se prevé incremento de la temperatura en horas del día e índices de radiación UV en varias localidades del Ecuador 🥵☀️. Estas condiciones podrían favorecer la propagación de incendios forestales 🔥

Mayor información👇 pic.twitter.com/V0VDyTC8fS — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) July 27, 2026

Recomendaciones para la ciudadanía

Ante esta situación, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene un monitoreo permanente durante la vigencia de la advertencia meteorológica. Las autoridades recomiendan:

Modificar rutinas diarias para reducir la exposición al sol.

Evitar actividades intensas al aire libre durante las horas de mayor radiación.

Mantenerse hidratado y utilizar medidas adicionales de protección.

Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a evitar actividades que generen chispas o fuego en áreas rurales y forestales. No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos, y reportar cualquier conato de incendio a las autoridades competentes.

Seguimiento continuo del Inamhi

El Inamhi continuará realizando el seguimiento de las condiciones atmosféricas y actualizará la información en caso de presentarse cambios en la intensidad o extensión del fenómeno previsto.

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