“Mi hijo era activo, alegre, le gustaba el fútbol, dice Ronny Medina, padre de uno de los cuatro niños de Las Malvinas. “Su caricatura preferida era el hombre araña. Decía que cuando fuera futbolista profesional iba a comprarle una casa a la mamá”.

Así recuerda Ronny Medina a su hijo Steven Gerard, de 11 años. Él es uno de los cuatro menores que fueron detenidos por los militares el 8 de diciembre de 2024. Ellos aparecieron asesinados e incinerados dos semanas después en una zona de difícil acceso en la parroquia Taura, del cantón Naranjal.

El menor, quien cumpliría 12 años el 7 de septiembre, estudiaba en la Escuela Fiscal Jorge Villegas Serrano, donde cursaba el quinto año. Además, estaba en el equipo de fútbol de la Fundación Nueva Vida. Aquí jugaba como lateral.

En su casa del sector Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, Medina no deja de pensar en ese 8 de diciembre de 2024. Steven, el menor de sus cinco hijos, salió de casa para ir con sus amigos a jugar fútbol en la ciudadela Coviem, a unos 10 minutos del lugar.

Lo hacían cada domingo. “Aquel día salieron de casa a las 18:00 y luego de jugar, varios iban al Mall del Sur a comprar pan. Como era un grupo grande, los militares los interceptaron y se bajaron haciendo tiros al aire”, relata el padre del niño asesinado. “Los muchachos, al escuchar los disparos, corrieron y los militares alcanzaron a coger a los cuatro. En un video se ve que un civil les entrega a uno de ellos”.

‘No sé con qué fin se los llevaron’ a los cuatro niños de Las Malvinas

Fue entonces que los uniformados se llevaron a los chicos y los dejaron botados en Taura. “No sé con qué fin lo hicieron, pudiéndolos haber dejado botados aquí mismo. Pasaron por el Cuartel Modelo, podían dejarlos ahí. No sé con qué fin se los llevaron”, relató.

Cerca de las 23:00 de ese domingo recibió el aviso de lo ocurrido por parte de los padres de los hermanos Josué e Ismael Arroyo. Estos recibieron una llamada de sus hijos, quienes les informaron que estaban en Taura.

“Estaba preocupado porque mi hijo no llegaba y ya era tarde. Lo busqué donde la abuela, pero no estaba allá. Entonces me dan la noticia de que los militares los habían cogido y se los llevaron. Quedé impactado”.

Él se dirigió a poner la denuncia en el Cuartel Modelo. “Ahí nos asignaron un agente de la Unase para el caso”. El gendarme llegó al mediodía y se inició la búsqueda.

Sin embargo, el 24 de diciembre de 2024 se enteraron de que habían hallado cuatro cuerpos en Taura. “Teníamos la esperanza de que no fueran ellos, porque los militares decían que los habían dejado con vida. Entonces esperábamos que los íbamos a encontrar vivos. Sin embargo, eso no pasó”.

El 31 de diciembre, tras la audiencia de formulación de cargos contra los 16 militares investigados por el hecho, les dieron la trágica noticia: los cuerpos eran los de sus hijos. Los militares, que se llevaron a los niños, conformaban dos patrullas de la Base Aérea de Taura de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

Esto llena de dudas a la familia del niño Steven. Según el padre del niño, “no sé por qué esperaron al 31 de diciembre para darnos esa noticia. Yo creo que ellos ya sabían, entonces ¿por qué esperar? No le veo lógica. No sé por qué hicieron algo tan cruel, como que ellos no fueran padres de familia, no tuvieran hijos, hermanos, hacerle un daño tan grande a esta familia”.

Ronny Medina afirmó que “ha sido algo terrible. Nosotros nos sentimos como muertos en vida. Imagínese un 24 de diciembre ver a los niños vestidos y ver la ropa de su hermano ahí en la cama, fue un impacto muy fuerte, muy doloroso”.

Recordó cómo fue el velorio en fin de año. “Los hermanos lloraban, los amiguitos venían y veían la foto, cómo lloraban esos niños. Ha sido un impacto muy fuerte, no solo para la familia sino para todo el país. Todos están sufriendo con lo que le pasó a los cuatro niños. Yo pido que se haga justicia”.

‘Ellos no eran delincuentes’, dice Ronny Medina

La familia está indignada y dolida con la falsa información de que presuntamente los menores eran delincuentes. “A nosotros nos duele, siendo padres de familia, que se ponen a hablar cosas que no saben ni conocen de nuestros hijos”.

El padre afirmó que ellos no eran nada de eso. “Ni yo tengo tatuajes. ¿Un niño de 11 años qué daño puede hacer a una persona? Si dicen que eran delincuentes y los cogieron, ¿dónde están las evidencias de que estaban robando? Hasta ahora no veo nada. Ellos no andaban haciendo nada”.

Según el progenitor, los muchachos del barrio siempre juegan en la Coviem. “Inclusive nosotros lo hacemos, pero muchos piensan que porque vivimos en barrios bajos, marginales, todos somos delincuentes, no es así. No es justo que piensen eso. En todas partes hay delincuentes, no solo en los barrios bajos”.

El padre de Steven aseguró que las cuatro víctimas eran muy queridas en el barrio. “Eran de aquí, no se metían con nadie, todo el mundo está impactado, no solo en Las Malvinas sino en todo el país e internacionalmente se han impactado de tanta crueldad. Es de no creer: meterse con unos niños, hacer una maldad así, tan cruel, incinerarlos. ¿Qué sentido tenía?”.

Ronny Medina pide sanción y justicia por el asesinato de los cuatro menores. “A quien siempre le pido es a Dios, sé que él hará justicia. Deseo que se haga justicia con estos malos elementos, no merecen seguir ahí, no merecen andar en la calle porque son personas que hacen mal. Que se pongan la mano en el corazón y se haga justicia”. Es su clamor.