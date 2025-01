El sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, el 2025 empezó con dolor e indignación.

En tres puntos, ubicados a pocas cuadras uno del otro, son velados los cuerpos de los cuatro menores fallecidos luego de ser detenidos por una patrulla militar el pasado 8 de diciembre.

Steven, de 11 años; Nehemías, de 15; y los hermanos Josué e Ismael, de 14 y 15 años, están en el alma y el corazón de todo el barrio.

Sus muertes duelen, por eso en la casa de Josué e Ismael llegaron sus compañeros y se abrazaron sobre los dos féretros, llorando y entonando las canciones que siempre cantaban juntos.

“Este caso no puede quedar impune. Las personas que han hecho esto no tienen corazón. No se dan cuenta del dolor que han ocasionado”, señaló Johnny, tío político de los hermanos fallecidos.

El sepelio en Las Malvinas

La escena se repite en cada una de las casas donde son velados los menores de edad. Los cuerpos fueron retirados del Centro Forense cerca de la medianoche del martes 31 de diciembre de 2024.

Cerca de la 01:00 de este miércoles 1 de enero llegaron a Las Malvinas, sector ubicado frente a la Isla Trinitaria.

Los padres estuvieron en la mañana realizando los trámites de ley para poder sepultar a sus hijos.

Una ceremonia conjunta en Las Malvinas

A las 14:00 está previsto hacer una ceremonia en la sede comunal de Las Malvinas y luego de las 15:00 los cuerpos serán llevados al cementerio Ángel María Canales, del Suburbio, para ser sepultados.

“Toda la gente está indignada, queremos justicia y vamos a seguir el caso”. Así lo indicó Eddie, tío de Nehemías, mientras recibía a los familiares y amigos que llegaban al velorio. “No descansaremos”, aseguró.

En otro velorio, Joselyn, tía de Steven, recordó con nostalgia a su sobrino. “Era un niño alegre, juguetón, le gustaba la pelota, el baile, su jugador favorito era Neymar Jr. Era hincha de Barcelona”. El pequeño era el mejor de cinco hermanos.

Ella afirmó que “el barrio está indignado con lo que les hicieron a las criaturas, exigimos justicia”

La comunidad de Las Malvinas se unió para despedir a las cuatro víctimas y para levantar seis voces reclamando que los responsables paguen por lo que hicieron.