La escuela de fútbol Riborj, en el sur de Guayaquil, rindió un homenaje a los hermanos Josué Didier e Ismael Eduardo Arroyo Bustos, de 14 y 15 años, respectivamente, dos de los cuatro niños de Las Malvinas. Ellos son dos de los niños asesinados, luego de ser detenidos por dos patrullas militares el 8 de diciembre de 2024.

Luis Arroyo, padre de los hermanos, estuvo presente en el evento del sábado 4 de enero de 2025. Sobreponiéndose al dolor de haber perdido a sus hijos, participó en un partido de fútbol que fue parte del evento. Aquí hizo dos goles y se los dedicó a sus niños.

El emotivo momento quedó grabado en un video que muestra a Arroyo, con el número 142 en su camiseta. El primer gol lo celebró con un abrazo grupal, en el que los compañeros y amigos de sus hijos se arrodillaron a su alrededor.

Luego del segundo gol, Arroyo realizó un baile e hizo un corazón con sus manos. “Ese bailecito era de Ismael, él lo hacía cuando anotaba un gol”, comentó Arroyo, mientras observaba las imágenes en su celular.

Sentado en el comedor de su casa en Las Malvinas, sur de Guayaquil, Arroyo recordó a sus pequeños, con quienes compartía el amor por el fútbol y por el Ídolo del Astillero, Barcelona S.C. Ismael y Josué jugaban como delanteros. El primero estaba en el equipo de Riborj, su hermano era del club Sport Valle.

Quiénes eran Josué e Ismael, los niños de Las Malvinas

Josué estudiaba en el colegio 9 de Octubre, en noveno año. Cumpliría 15 años el 22 de octubre de 2025. Ismael cumpliría 16 años el 6 de marzo y cursaba décimo año en el colegio Francisco de Orellana.

La terrible muerte de Josué e Ismael les duele a todos: a su madre, Katty Bustos Caicedo, y a su hermanita, quien cumplió 9 años el 2 de enero, un día después del sepelio de los cuatro menores asesinados.

“Ella está muy mal, ha pasado duros momentos, llora todos los días, pide que sus hermanos regresen. El día del sepelio se enfermó y tuve que llevarla al hospital”, relata Luis Arroyo.

El 2 de enero compraron una tortita y procuraron alegrarle el día la hermana menor, le cantaron el cumpleaños y se pasó un momento ameno.

Los hermanos se amaban, recuerda el padre. Se cuidaban los unos a los otros, nunca se separaban. “Ella los siente bastante, está muy apenada, no come. Me preocupa, es difícil lo que estamos pasando”.

Luis Arroyo recordó los duros momentos que ha pasado desde el funesto domingo 8 de diciembre de 2024. Ese día, los miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se llevaron a Josué, Ismael, Steven, de 11 años; y Nehemías, de 15.

El 24 de diciembre los cuerpos de los menores aparecieron muertos en una zona de la parroquia Taura, perteneciente al cantón Naranjal. A ellos ahora se los conoce como Los 4 de Las Malvinas y sus familias juran que no descansarán en su búsqueda de justicia.

“Cada domingo jugaban pelota en la Coviem” los cuatro niños de Las Malvinas

Luis Arroyo recordó que el 8 de diciembre, como cada domingo, sus hijos y otros jóvenes fueron a jugar pelota en la ciudadela Coviem, a pocos minutos del sector de Las Malvinas.

Eran cerca de 11 menores de edad. Luego de jugar se dirigieron hacia el Mall del Sur a comprar unos panes donde unos colombianos y ahí ocurrió la detención. Pasaron las patrullas, hicieron disparos al aire y se llevaron a los cuatro. Los otros siete lograron correr y se escaparon.

Los cuatro niños de Las Malvinas siempre que iban a jugar estaban de regreso cerca de las 21:00. Por eso, al ver que no llegaban, el padre se preocupó. A las 22:40 recibió la llamada de la persona en Taura que le prestó el celular a uno de sus hijos y este le dijo lo sucedido. Luego le enviaron la ubicación para que fuera a buscarlos.

“Empezamos a preocuparnos más y dimos la alerta al ECU 911 para que envíe la Policía con la ubicación que nos había dado este sujeto. Se identificó como una buena persona, pero parece que no lo ha sido, porque al llegar la Policía, en vez de entregar a los chicos, dijo que se los llevó la mafia”, indicó el padre de los hermanos Arroyo. “Me dijo que yo era tal y tal cosa porque había enviado la Policía“.

El 24 de diciembre se conoció el hallazgo de los cuerpos. Pero la familia mantenía la esperanza de que no fueran los jóvenes y de que ellos regresarían vivos. “Pero no se dieron así las cosas y el 31 de diciembre nos dieron la noticia de que mis hijos estaban muertos”.

“Vamos a seguir en la lucha”, dice el padre de los niños

Con el dolor y la indignación reflejados en su voz, el padre de Los 4 de Las Malvinas afirmó: “Vamos a seguir en la lucha. Esto no va a quedar así porque tiene que hacerse justicia. Estos 16 militares tienen que pagar. Hay una justicia divina y el de arriba sabe todo”.

Rememora el impactante momento en que vio los cuerpos en el Centro Forense de Guayaquil. “Estaban en estado cadavérico, descompuestos, quemados, mi hijo mayor no tenía la cabeza. De resto eran puras piezas anatómicas. Mi hijo Josué solo tenía un dedo de una mano y un pedacito de la cara, del pelo. Estaban irreconocibles”.

Por eso fue necesario confirmar las identidades con las pruebas antropológicas y las de ADN. “Exigimos la verdad de todo. Al principio nos dijeron que las pruebas de ADN duraban de 30 a 40 días, pero estuvieron en seis días”.

Este clamor por la verdad es el que une a las familias de ‘Los 4 de Las Malvinas’. “Tienen que darnos una respuesta de qué día fallecieron, cómo fallecieron, fueron torturados, baleados, por qué los quemaron. Todo tiene que salir a la luz, esto no se puede quedar impune”.

“Hoy en día estamos sufriendo, mi esposa y mi hija están enfermas, mi familia está atemorizada. Nos sentimos inseguros”.

El barrio vigila el caso de Los 4 de Las Malvinas

El barrio entero se ha congregado en torno a las familias, como en el multitudinario sepelio de los cuatro niños, quienes fueron sepultados en el cementerio Ángel María Canals en el suburbio. “Es la gente que está unida, por ver cómo estos militares han hecho esta aberración con nuestros hijos, de llegar hasta a asesinarlos. Todo el pueblo ecuatoriano quiere justicia”.

Los reclamos de las familias son por sus derechos como padres, no es nada político, como se ha dicho en redes sociales, con motivo del inicio de la campaña electoral por la Presidencia de la República. “Esto no es una politización. Son nuestros derechos que estamos reclamando nosotros como padres, son nuestros derechos por nuestros hijos, por esta aberración que han hecho los militares que los llevó al asesinato, nada es politizado”.

Hasta el momento los 16 militares procesados por el caso tienen prisión preventiva por la desaparición forzada. El jueves 2 de enero de 2025, los presuntos responsables fueron trasladados desde la Penitenciaría del Litoral hasta la Cárcel Cotopaxi, en Latacunga.