Mañanas soleadas, tardes nubladas y probabilidades de lluvias para la semana del 3 de julio

Guillermo Flores, técnico del Inamhi, realiza el monitoreo del clima. Foto: Carlos Noriega / EL COMERCIO

Ana Guerrero (I)

Para la semana del 3 al 7 de julio de 2023, en el país se esperan mañanas soleadas, tardes nubladas y aumento de probabilidad de lluvias.



Guillermo Flores, técnico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), informó que en el caso de Quito hubo una variación respecto de la semana pasada, cuando se registró una radiación muy alta.



Este 3 de julio, el día fue mayormente nublado. Al igual que para el resto de la semana, no se descartan lloviznas en las tardes y ocasionalmente en las noches.



En el Litoral, indicó Flores, se han presentado lluvias anómalas para la época. Esto, sobre todo, en Guayas, Santo Domingo, Los Ríos y Manabí. Aunque no se prevén lluvias muy fuertes, sí habrá precipitaciones.



Las condiciones podrían estar asociadas al fenómeno de El Niño. Toda la región Costa es vulnerable a este evento.



No obstante, recordó el técnico, se espera que las condiciones intensas a severas se presenten hacia finales de 2023, a partir de noviembre y hasta enero.

