Lavinia Valbonesi asume la presidencia de ALMA para liderar proyectos sociales

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

La articulación de proyectos de desarrollo e integración comunitaria a escala regional marca un nuevo hito protocolar en los Estados Unidos. En el marco formal del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la primera dama ecuatoriana Lavinia Valbonesi asumió la presidencia pro témpore de ALMA este miércoles 23 de septiembre de 2026. Esta designación sitúa a la delegada nacional al frente de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes de América Latina, espacio multilateral concebido para el intercambio técnico de vivencias y el fomento de políticas asistenciales transversales.

Prioridades tras el relevo donde Lavinia Valbonesi asume la presidencia de ALMA

El traspaso de mando diplomático fue concedido por la primera dama guatemalteca, Lucrecia Peinado, quien ejercía el liderazgo de la entidad regional desde septiembre de 2025 tras recibir el encargo de Maricel Cohen de Mulino, representante panameña.

Al iniciar esta nueva etapa institucional, el plan de trabajo impulsado por la delegación de Ecuador concentrará sus esfuerzos en la canalización de ayuda humanitaria, la consolidación de alianzas estratégicas internacionales y la promoción de planes coordinados de bienestar para los núcleos familiares del continente.

Actividades previas y reuniones con delegadas regionales

En las jornadas anteriores a la ceremonia formal de entrega de la conducción, la representante ecuatoriana sostuvo encuentros de trabajo con diversas homólogas latinoamericanas para revisar problemáticas sociales compartidas.

A través de sus plataformas digitales, difundió registros audiovisuales de estos diálogos acompañados de la consigna: “A donde sea que vamos: hacemos que las cosas pasen”, ratificando su compromiso de estrechar el trabajo conjunto entre los países participantes.

Estructura y alcance de la red interamericana

La organización ALMA opera como una plataforma no gubernamental que agrupa a cónyuges y representantes de mandatarios latinoamericanos con el propósito de generar respuestas unificadas frente a las demandas ciudadanas.

Durante la presidencia de Lucrecia Peinado, el organismo centró sus debates en foros sobre liderazgo femenino, proyectos de impacto territorial e intercambio de metodologías comunitarias que ahora tendrán continuidad operativa bajo la conducción ecuatoriana.

Participación en foros globales durante 2026

Este encargo en territorio neoyorquino complementa las intervenciones oficiales que la primera dama ha sostenido en escenarios del exterior durante el año.

En marzo de 2026 acudió a la Casa Blanca por invitación de Melania Trump, espacio donde delegaciones de distintos países analizaron herramientas de innovación educativa, tecnologías digitales, desarrollo de inteligencia artificial y modelos de liderazgo femenino aplicados a la transformación social.

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