La construcción del nuevo Hospital Básico de Cayambe se adjudicó por 11 millones de dólares

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

La infraestructura sanitaria del seguro social en el norte de la provincia de Pichincha registra novedades en su proceso de contratación pública este jueves 10 de septiembre de 2026. Por medio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), se adjudicó el contrato para levantar el nuevo Hospital Básico de Cayambe mediante una inversión superior a los 11,8 millones de dólares, orientada a fortalecer los servicios asistenciales para los afiliados y jubilados de la región.

Adjudicación del nuevo Hospital Básico de Cayambe

En la actualidad, la compañía adjudicataria cumple con los trámites de rigor institucional, que comprenden la protocolización de documentos legales y la gestión de las pólizas indispensables.

Después de más de seis años de anuncios, el nuevo Hospital de Cayambe ya está adjudicado.



Una obra que beneficiará a más de 140 mil afiliados, con emergencia 24 horas, hospitalización, quirófanos y atención especializada, para que miles de familias ya no tengan que viajar hasta… pic.twitter.com/7EG3k4PHcb — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) September 10, 2026

El inicio físico de los trabajos en el terreno quedará fijado una vez que se complete la documentación habilitante y las partes procedan a la suscripción definitiva del contrato de obra.

Cobertura asistencial en Pichincha e Imbabura

El alcance operativo de la futura casa de salud proyecta una cobertura médica para más de 140 000 asegurados.

En el plano local, el establecimiento atenderá directamente a más de 107 660 beneficiarios del cantón Cayambe, cifra que abarca a usuarios del Seguro General de Salud Individual y Familiar y a miembros del Seguro Social Campesino.

Asimismo, la unidad médica extenderá sus prestaciones sanitarias hacia los cantones aledaños de Pedro Moncayo y Otavalo, además de las parroquias rurales de El Quinche y Guayllabamba.

Cartera de servicios y capacidad hospitalaria

La infraestructura categorizada como hospital de segundo nivel contará con una capacidad instalada de 20 camas y equipamiento biomédico.

En su cartera de especialidades médicas constan consultas en medicina general, medicina interna, medicina familiar, pediatría, ginecoobstetricia, odontología, psicología, nutrición y servicios de rehabilitación.

El diseño arquitectónico e institucional contempla adicionalmente un área quirúrgica completa, servicio de hospitalización y atención continuada de emergencias las 24 horas del día.

Revisión de ofertas para la fiscalización

A la par de la contratación constructiva, el IESS gestionó la convocatoria para fiscalizar la ejecución técnica del proyecto.

Dentro de este proceso concurrente se presentaron cinco ofertas de firmas interesadas, las cuales atraviesan una fase de calificación y revisión para determinar la adjudicación del control de la obra.

Con estos procedimientos administrativos, la seguridad social busca incrementar su capacidad física y la provisión asistencial para la población afiliada en el norte andino.

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