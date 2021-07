En Guayaquil empieza a funcionar punto de vacunación exprés en centro comercial

Redacción Guayaquil

Una de las zonas de parqueo del Mall del Sol, en el norte de Guayaquil, dio paso al primer punto de vacunación exprés del plan 9/100 del Ministerio de Salud Pública en la ciudad. La atención comenzó este jueves 8 de julio de 2021.

Quienes asistan a este sitio serán inmunizados sin bajarse de sus vehículos. El taxista Segundo Guamán no tomó carreras al mediodía para dirigirse directamente a esta zona de estacionamiento del centro comercial.

“La vacunación es importante para quienes laboramos en este medio de transportación, para cuidarnos un poco más. Tengo 52 años y hoy me tocaba. Así que pasaba por aquí y me vacuné. No me tomó ni 10 minutos”, contó sin alejarse del volante de su taxi.

La ministra de Salud, Ximena Garzón, aseguró que el trabajo en equipo con la empresa privada permitirá acelerar el proceso de inmunización. El sector empresarial ha aportado con infraestructura, personal y recursos logísticos.

“Hemos pasado de un promedio de 60 000 vacunas por día a 115 000 vacunas. Y en estos últimos días hemos tenido promedios de 140 000 vacunas. Poco a poco iremos aumentando la cobertura hasta poder alcanzar a fines de agosto la meta de 9 millones de personas completamente vacunadas”, indicó la ministra.

El espacio de inmunización funciona en la zona de parqueos junto a la avenida José Orrantia, en el norte de Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

En el acto también participó Isabel Noboa, presidenta del consorcio Nobis que administra Mall del Sol. La empresaria guayaquileña destacó el apoyo del sector privado al plan de vacunación para impulsar el regreso a la normalidad. “Hemos vivido momentos muy difíciles, pero a pesar de la adversidad hemos sido resilientes con la consigna siempre de buscar soluciones y trabajar con sentido de urgencia”.

En el Mall del Sol se habilitaron dos puntos informativos, dentro del centro comercial. Allí se puede consultar el lugar y fecha de vacunación.

Cerca de 50 personas aportan con la logística y la inoculación en este sitio de vacunación exprés vehicular. La atención será de lunes a domingo, de 10:00 a 19:00, en el parqueadero que tiene como vía de acceso la avenida José Orrantia González. Aquí se asigna un número a cada auto, de acuerdo a las personas que serán vacunadas.

El primer filtro es la verificación de datos, para constatar que acudan según el cronograma. En este punto se debe entregar la cédula de identidad, el certificado médico que valide alguna agravante o un carné de discapacidad.

Luego, sin bajarse de los vehículos, son guiados hacia un carril para el registro. El próximo paso es la toma de signos vitales y la vacunación. Finalmente, se entrega el certificado y pasan al área de observación durante 10 minutos.

Wilmer Martínez acudió junto a su esposa Mónica Navarrete; ambos tienen 52 años de edad. “Desde que entramos han pasado solo 15 minutos. Todo ha sido ágil”, dijo Martínez.