Gobierno se reunió con representantes de pacientes renales y fibrosis quística

El Gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública, se reunió a representantes de organizaciones de pacientes renales y fibrosis quística para abordar necesidades relacionadas con medicamentos, insumos y continuidad de tratamientos.

Resultados de la reunión entre el Gobierno y representantes de pacientes renales y fibrosis quística

El Gobierno de Daniel Noboa, a través del Ministerio de Salud Pública (MSP), mantuvo este miércoles 2 de septiembre de 2026 reuniones con representantes de pacientes con fibrosis quística y enfermedad renal crónica, en la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, en Quito.

Los encuentros permitieron abordar las necesidades planteadas por los pacientes y establecer compromisos relacionados con el acceso a medicamentos, insumos médicos y continuidad de tratamientos, aseguró el Ministerio de Salud Pública.

Pacientes con fibrosis quística

Una comitiva encabezada por el subsecretario de Gestión de Operaciones y Logística en Salud, Vladimir Díaz, se reunió con representantes de la Fundación Ecuatoriana de Fibrosis Quística.

Entre los temas tratados estuvieron la actualización de la Guía de Atención Clínica, la revisión del Cuadro Nacional Básico de Medicamentos y la coordinación de una visita oficial al Ecuador del especialista Hossein Sadeghi, director del Centro de Fibrosis Quística de la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Según el MSP, durante la reunión se alcanzaron consensos y se estableció una agenda de trabajo para dar seguimiento a los temas planteados.

“Hubo un buen consenso con los voceros y representantes de la fundación. Mañana (jueves 3 de septiembre) daremos continuidad a la segunda reunión para abordar temas de interés y avanzar en acciones concretas”, señaló Díaz.

Pacientes renales plantearon problemas con insumos y diálisis

En otro encuentro, las autoridades del MSP dialogaron con Gabriela Álvaro, vocera de pacientes renales en Ecuador.

Álvaro planteó la necesidad de garantizar la continuidad y calidad de los tratamientos de diálisis. También expuso casos relacionados con el presunto cobro indebido de insumos médicos utilizados para el seguimiento de pacientes con enfermedad renal crónica.

La reunión contó con la participación de Ana Gutiérrez, directora nacional de Estrategias de Prevención y Control para Enfermedades no Transmisibles, y Karina Meza, especialista de la Dirección Nacional de Centros Especializados.

Las funcionarias se comprometieron a analizar los casos expuestos en los que se habrían vulnerado derechos relacionados con el acceso a la atención.

Además, acordaron evaluar, junto con el área técnica competente, la viabilidad de crear una plataforma virtual exclusiva para pacientes renales crónicos. El objetivo sería recopilar casos, quejas y denuncias para facilitar su respuesta y seguimiento.

MSP anunció seguimiento a los compromisos

El Ministerio de Salud Pública señaló que mantendrá una política de puertas abiertas para recibir a ciudadanos, pacientes, familiares y organizaciones.

Las necesidades planteadas durante las reuniones serán canalizadas y tendrán seguimiento, de acuerdo con el MSP, con el propósito de fortalecer el acceso oportuno a medicamentos, insumos y tratamientos.

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