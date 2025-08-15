El Gobierno de Daniel Noboa anunció la apertura de 10 000 becas de Inteligencia Artificial, a través de la cooperación con Emiratos Árabes Unidos, este viernes 15 de agosto de 2025.

Las becas de Inteligencia Artificial que lanza el Gobierno y los requisitos

El Gobierno anunció la apertura del Programa 10 000 Becas para Prompters en Inteligencia Artificial.

Esta iniciativa se da con la cooperación de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El objetivo del programa es formar a jóvenes ecuatorianos entre 18 y 29 años 11 meses en el manejo de herramientas y técnicas de IA.

La intención es preparar a estas personas para enfrentar los retos de la transformación digital y la economía basada en el conocimiento.

Capacitación en línea

La capacitación, que constará de cuatro módulos, será totalmente en línea, con contenidos en español y permitirá a los participantes adquirir competencias en prompters.

Los temas están enfocados en Fundamentos de IA, Prompt engineering, Prompts para chatbots (ChatGPT, Copilot, Gemini; manejo de alucinaciones).

Además, IA para productividad (automatización en RRHH, marketing, finanzas, programación) y Creatividad con IA (arte, música, video; DALL·E, Midjourney, Runway ML).

¿Cómo postular?

Los interesados podrán registrarse en el portal web https://educontinua-ia.senescyt.gob.ec/ del 15 al 22 de agosto de 2025.

Una vez finalizado este plazo, deberán revisar periódicamente el correo electrónico registrado, donde se enviará la notificación de aceptación para continuar con el proceso.

Los primeros 5 mil becados iniciarán su capacitación del 15 al 30 de septiembre de 2025; mientras que los otros 5 mil restantes, empezarán el curso del 1 al 15 de octubre del año en curso.

El programa se da en coordinación con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel), y el Ministerio de Educación (Mineduc).

