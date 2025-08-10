La Fiscalía General del Estado de Ecuador inició una investigación previa por la muerte de 12 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil.

Según las autoridades, se receptarán versiones de las madres, testigos y profesionales de la salud que puedan aportar información relevante.

Reconocimiento del Hospital Universitario y solicitud de historias clínicas

Como parte de las diligencias, la Fiscalía realizará el reconocimiento del lugar de los hechos para documentar las condiciones en las que se encontraban las áreas de neonatología.

#ATENCIÓN | #Guayas: #FiscalíaEc inicia –de oficio– una investigación previa por la muerte de 12 recién nacidos en el Hospital Universitario de #Guayaquil. Se receptarán versiones de madres, testigos y otras personas que podrían conocer lo sucedido. pic.twitter.com/QmEU4gIWfc — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 10, 2025

De igual manera, se solicitó –con carácter urgente– al Director del hospital las historias clínicas y demás documentación de los pacientes afectados. Su objetivo es esclarecer lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades.

Autoridades del Ministerio de Salud toman medidas

El ministro de Salud Pública, Jimmy Martín, pidió la renuncia del gerente del Hospital Universitario de Guayaquil. La idea es garantizar transparencia y colaboración con la investigación.

Además, ordenó el despliegue de un equipo de especialistas para investigar el caso y ofreció brindar atención psicológica a los padres de los neonatos fallecidos por la bacteria.

Los informes del Hospital Universitario de Guayaquil

De acuerdo con los informes de vigilancia epidemiológica, dos de los decesos podrían estar relacionados con una infección por Klebsiella Pneumoniae productora de carbapenemasa, una bacteria resistente a antibióticos.

Los bebés afectados presentaban condiciones críticas derivadas de su nacimiento prematuro o muy prematuro. El hospital aseguró que la UCIN continúa operativa y que se han reforzado las medidas para garantizar la atención segura.

Una auditoría al Hospital Universitario

La Agencia de Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) iniciará una auditoría de calidad y análisis de los casos en el Hospital Universitario de Guayaquil.

El equipo de Access recabará información, indicios y hallazgos para esclarecer los hechos relacionados con las muertes de 12 recién nacidos.

COMUNICADO OFICIAL | Sobre el fallecimiento de neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil. pic.twitter.com/D7xqYgoMsL — Acess Ecuador 🇪🇨 (@Acess_Ec) August 10, 2025

