Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

Las carreteras de Ecuador registran cierres, restricciones de circulación y trabajos de mantenimiento a pocos días del feriado del viernes 20 de noviembre de 2026. Los deslizamientos, socavones y daños en la calzada afectan varios corredores que conectan la Costa, la Sierra y la Amazonía.

El próximo descanso se extenderá hasta el domingo 22 de noviembre, debido a la suspensión extraordinaria de la jornada laboral que dispuso el Gobierno para los sectores público y privado.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) publicó este lunes 16 de noviembre un informe sobre la Red Vial Estatal, con corte a las 10:15. El documento identifica carreteras cerradas, tramos habilitados por un solo carril y sectores con circulación controlada.

Vías cerradas en Ecuador antes del feriado

Uno de los cierres consta en la vía E20, en el tramo entre la intersección del bypass Quevedo-Quito y Alluriquín, en Santo Domingo de los Tsáchilas. Un deslizamiento de piedras de gran tamaño en el kilómetro 83 impide la circulación.

El informe establece como rutas alternas para todo tipo de vehículos los trayectos Santo Domingo-10 de Agosto-Los Bancos y Santo Domingo-La Concordia-Puerto Quito. Para vehículos livianos también contempla la conexión por Valle Hermoso hacia Los Bancos.

En Los Ríos, la carretera E25 presenta restricciones en el paso lateral de Babahoyo, a la altura de los puentes Gemelos. El hundimiento del puente Gemelo 2, en sentido La Chorrera-Jujan, mantiene la circulación bajo control.

La ruta Babahoyo-Jujan también registra presencia de agua sobre la calzada en el sector La Carmela-Piladora Don Eduardo-Jujan. El reporte establece desvíos diferenciados para vehículos pesados, livianos y buses interprovinciales.

El distribuidor de tráfico Monay–IESS registra un avance del 55 %. 👷🚜 Con una inversión de USD 44 millones, el Gobierno Nacional ejecuta esta obra que fortalecerá la movilidad y mejorará la conexión vial para miles de ciudadanos. https://t.co/U1AjMjEvTV — Ministerio de Infraestructura y Tecnología🇪🇨 (@MIT_Ecuador) November 16, 2026

Chimborazo registra otro cierre en la vía Tixán-Alausí, sector Casual, por pérdida de la estructura vial. Entre las alternativas constan el recorrido por Guamote, García Moreno, Sibambe y Guasuntos, así como la conexión Tixán-Pueblo Viejo-Alausí para vehículos de hasta 3,5 toneladas.

Las vías de Azuay y Loja que presentan restricciones

En Azuay, la carretera Cuenca-Molleturo-El Empalme tiene varios puntos con circulación restringida. Los trabajos de remoción de material y mantenimiento afectan el kilómetro 76 y el tramo comprendido entre los kilómetros 7 y 10, cerca de la Y de Sayausí.

También constan socavones en los kilómetros 53,7 y 92,6, además de deslizamientos en otros sectores de esta conexión vial.

La ruta Cuenca-Girón-Pasaje presenta paso controlado por desprendimientos de la estructura vial en el kilómetro 50 y trabajos de mantenimiento entre los kilómetros 76 y 105. Otros sectores registran hundimientos, taludes inestables y circulación por un solo carril.

En Loja, el tramo El Tablón-Urdaneta de la carretera Loja-Saraguro-Cuenca presenta socavación y pérdida parcial de calzada. La afectación incluye el sector El Carboncillo, donde se ejecutan trabajos para recuperar un carril.

Las conexiones Alamor-Puente Puyango, Catacocha-El Empalme, Veracruz-Catacocha y Celica-Alamor también constan con restricciones.

Manabí, El Oro y otras provincias con afectaciones viales

En Manabí, el informe identifica daños en distintos sectores de las carreteras Jama-Canoa, Pedernales-Chamanga, El Carmen-Pedernales y Calceta-Junín.

Las afectaciones incluyen erosión, hundimientos, pérdida de calzada y trabajos de recuperación. La carretera Portoviejo-San Plácido-San Sebastián-Pichincha también registra varios puntos con socavaciones, asentamientos y deterioro de la carpeta asfáltica.

En El Oro, la conexión Arenillas-Las Lajas tiene una alcantarilla colapsada en el kilómetro 26. Las rutas Saracay-Balsas y Balsas-Río Pindo presentan socavones que obligan a circular con precaución.

En Bolívar, la vía Chillanes-Bucay mantiene restricciones por derrumbes y trabajos de recuperación de la plataforma vial.

#InfoMIT | Conoce el estado de la Red Vial Estatal en la #Sierra, #Costa y #Amazonía. Toma en cuenta la siguiente información.👇 https://t.co/Gq0Yf99WLT — Ministerio de Infraestructura y Tecnología🇪🇨 (@MIT_Ecuador) November 16, 2026

Cotopaxi registra afectaciones en los tramos Pilaló-Apahua, Apahua-Zumbahua y El Tingo-Pilaló, donde existen deslizamientos y obras de construcción.

Restricciones en las carreteras hacia la Amazonía

La carretera Baños-Puyo, en Tungurahua, presenta afectaciones en los kilómetros 43 y 48, debido a socavamiento y pérdida parcial de la calzada.

En Sucumbíos, la conexión Nueva Loja-Quito tiene restricciones en los kilómetros 82, 83 y 92 por deslizamientos y socavamiento. El informe también identifica afectaciones en la vía hacia el límite provincial con Carchi.

En Napo, el tramo entre el puente El Salado y Santa Rosa presenta pérdida de calzada en el sector Santa Rosa-Tres Cruces.

Morona Santiago registra circulación restringida en la vía Sucúa-Logroño, sector Paso Carreño, por socavamiento y pérdida de la estructura vial.

Dónde consultar el estado de las vías antes de viajar

El MIT establece que las carreteras que no constan en su informe permanecen habilitadas dentro de la Red Vial Estatal.

Sin embargo, los conductores pueden encontrar cambios en las condiciones de circulación durante los próximos días, especialmente en sectores con trabajos de mantenimiento o afectaciones por lluvias.

El ECU 911 también dispone de una plataforma de consulta del estado vial, que permite revisar novedades en las diferentes provincias.

Antes de viajar durante el feriado del 20 al 22 de noviembre, los conductores pueden consultar los reportes oficiales para identificar cierres, pasos controlados y rutas alternas.

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