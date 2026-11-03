La erupción del volcán El Reventador que llegó con ceniza a Quito cumple 24 años

Fecha de publicación: 3 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 3 de noviembre de 2026

El 3 de noviembre de 2002, el volcán El Reventador se reactivó con una erupción, catalogada como una de las más fuertes e importantes de Ecuador en 100 años de historia vulcanológica. Ni siquiera la explosión de agosto de 2006 del volcán Tungurahua iguala su magnitud.

Junto al volcán Sangay, el país tiene dos colosos en actividad eruptiva permanente, explica Silvia Vallejo, docente y vulcanóloga del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

El 3 de noviembre de 2026, la erupción de este volcán -situado entre las provincias de Napo y Sucumbíos- cumplió 24 años con la emisión de una columna de ceniza y material de 17 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Ese día, la ceniza cubrió no solo las zonas aledañas al volcán sino que también llegó a Quito.

Según un artículo del Instituto Geofísico, “la caída ceniza tuvo una afectación regional significativa, llegando a medir entre 1 y 2 mm de ceniza acumulada en Quito”. El cielo se oscureció y por la ceniza se debió cerrar el aeropuerto.

Esta columna en forma de hongo quedó a la vista de quienes estaban cerca del volcán, porque ese día el cielo amaneció despejado. Eso no ocurre a menudo: El Reventador pasa nublado la mayor parte del día, describe Vallejo a este volcán. Parte del material subió con esa columna y otra parte bajó como flujos piroclásticos que llegaron hasta el río Coca. Esos materiales y los lahares destruyeron las carreteras y afectaron la infraestructura petrolera (SOTE, OCP y poliducto Shushufindi-Quito).

Desde aquella reactivación, El Reventador combina dos estilos de actividad. Uno es efusivo: más de 80 flujos de lava, cada uno con longitud, volumen y duración distintos. El otro es explosivo, con columnas de contenido variable de ceniza.

Por lo general, esas columnas suben entre 1,5 y 2,5 kilómetros sobre la cumbre. Algunos eventos esporádicos rebasaron los cuatro kilómetros, explica la vulcanóloga.

El viento decide hacia dónde viaja la ceniza. Con dirección al oriente, cae en el poblado de El Reventador y en una hostería ubicada al suroriente, al pie del volcán. Con vientos hacia el suroccidente, llega a El Chaco. Al occidente del cráter solo hay selva. Los técnicos no pueden detectar la ceniza que cae allí.

El volcán El Reventador tuvo una erupción destructiva

La erupción del 3 de noviembre de 2002 fue destructiva y demolió la parte superior de la cumbre, debido a la fuerza con la que salió la columna. Vallejo explica que esa erupción tuvo un índice de explosividad volcánica 4; este se calcula en función del tamaño de la columna eruptiva y el volumen del material (ceniza, bloques y piroclastos). El volcán Reventador emitió 60 millones de m3 de esos materiales, que se dirigieron hacia el occidente del volcán, según el relato del Instituto Geofísico.

Una erupción con un índice de explosividad 4 es clasificada como grande o catastrófica a escala moderada. La explosión del volcán Tungurahua, ocurrida en agosto de 2006, también fue una de las más grandes, pero fue de índice 3, comenta Vallejo.

En estos 24 años, la cumbre o cráter del volcán, de 3 600 metros sobre el nivel de mar, volvió a llenarse con lava y ceniza; y hoy supera la altura que tenía antes de 2002, indica la vulcanóloga. Antes de ese año tenía 3 560 metros, pero la destrucción lo redujo a 3 460 metros.

Por ello, todos los flujos de lava posteriores a ese año quedaron dentro del anfiteatro del volcán, que es una estructura con forma de herradura de caballo.

Los primeros flujos dejaron un depósito de escombros por donde corre el río Coca. Por eso, la erosión regresiva avanzó tanto en profundidad como hacia los costados, porque ese material no es compacto.

La forma del volcán también reduce la afectación a la población. Alrededor de El Reventador hay pocos caseríos, y los productos volcánicos se quedan muy cerca del cráter.

Los eventos clave de El Reventador entre 2017 y 2025

Fiel a su nombre, el volcán El Reventador, como dice el Instituto Geofísico, tiene una actividad permanente continua, con algunos episodios más fuertes que otros, aunque por debajo de su evento de 2002.

En 2017, nuevos flujos piroclásticos bajaron hacia el oriente y no salieron del anfiteatro. Un año después, en 2018, un pequeño deslizamiento hacia el noroccidente abrió un hueco en el volcán, un anfiteatro mucho más pequeño. En año y medio, la lava, la ceniza, las rocas y las bombas volcánicas lo rellenaron.

Uno de los últimos episodios del volcán El Reventador importantes llegó en octubre de 2025. Un flujo de lava bajó desde un conducto o abertura. En términos técnicos es un vento, como lo llama Vallejo. Su frente se rompió y formó flujos piroclásticos que recorrieron unos kilómetros. Todo quedó dentro de la herradura de caballo. Es considerado el tercer evento de flujos piroclásticos más importante del volcán.

Hace unas semanas, una visita de campo de los investigadores del Instituto Geofísico identificó dos ventos activos en el cráter. A ellos se suma el vento lateral bajo la cumbre, por donde sale un flujo de lava que avanza de forma continua.

La ceniza también deja huella lejos del cráter. El material se acumula en los flancos y las lluvias intensas de la zona lo arrastran. Así nacen flujos de lodo que causaron daños en el SOTE y en las carreteras.

Cómo se monitorea el volcán El Reventador

El volcán El Reventador cuenta con alrededor de una docena de estaciones de distintos equipos. Los técnicos también analizan datos de estaciones sísmicas alejadas del cráter.

Sísmico y acústico. Detectan explosiones y movimiento de fluidos bajo el volcán. La técnica acústica tiene usos nuevos, como el estudio de su relación con los flujos de lodo.

Detectan explosiones y movimiento de fluidos bajo el volcán. La técnica acústica tiene usos nuevos, como el estudio de su relación con los flujos de lodo. Cámaras visibles y térmicas. Permiten calcular la altura de las columnas, siempre que haya visibilidad.

Permiten calcular la altura de las columnas, siempre que haya visibilidad. Satélites. Muestran la dispersión de la ceniza. El Instituto Geofísico comparte esos datos con la Dirección de Aviación Civil y con el Volcanic Ash Advisory Center (VAAC), que simula la trayectoria de la ceniza. La ceniza puede dañar los motores de los aviones.

Muestran la dispersión de la ceniza. El Instituto Geofísico comparte esos datos con la Dirección de Aviación Civil y con el Volcanic Ash Advisory Center (VAAC), que simula la trayectoria de la ceniza. La ceniza puede dañar los motores de los aviones. Gases. Equipos y cámaras ultravioleta miden las emisiones.

Equipos y cámaras ultravioleta miden las emisiones. Sensores de lahares y recolectores de ceniza , diseñados en el Instituto. El personal recoge la ceniza tras cada caída y la analiza.

y , diseñados en el Instituto. El personal recoge la ceniza tras cada caída y la analiza. Drones con cámara visible y térmica se usan en las visitas de campo.

Cada jueves, los especialistas revisan en una reunión los datos de todas las técnicas de monitoreo. Con ellos establecen el tipo de actividad interna y superficial. Hacen lo mismo con todos los volcanes con sismicidad, como el Cayambe, el Chiles-Cerro Negro y el Cuicocha, no solo con los que están en erupción. Si detectan algo fuera de lo común, emiten informes especiales.

La vegetación cubre los flujos de lava de 2002

La zona del volcán es húmeda y llueve mucho. Sobre los flujos de lava aparecieron primero líquenes y musgo. Hoy, la cobertura vegetal alcanza hasta tres metros de altura sobre la lava de 2002. Incluso los flujos de hace unos ocho años ya tienen plantas.

En imágenes satelitales de 2000 a 2008 se distinguían los flujos. Ahora solo el cono y algunas quebradas muestran material volcánico expuesto. Antes, la coloración de las plantas permitía saber la edad de cada flujo. “Esta lava es del 2002, esta es del 2005, y así era como una alfombra bien bonita”, recuerda la experta.

Recomendaciones para quienes visitan la zona de El Reventador

El Instituto no recomienda acercarse al volcán ni caminar en dirección a él. Nadie puede prever cuándo ocurrirá un flujo piroclástico ni hasta dónde llegará.

“Si uno va a visitar un sitio, es saber a qué me estoy exponiendo”, dice. Pide a la población guiarse por las fuentes oficiales para conocer hasta dónde es posible llegar.

Volcán El Reventador y 24 años de erupciones

Preguntas sobre las erupciones del volcán El Reventador