El Instituto Geofísico dio a conocer este viernes 19 de septiembre de 2025 sobre la actividad registrada en el volcán El Reventador, el cual expulsó material piroclástico.

Más noticias

El Reventador registra emisión de ceniza y gases

En el último reporte de este viernes, el Instituto Geofísico informó que, desde la tarde de ayer, se observó a través de las cámaras de vigilancia varias emisiones de gases y ceniza con alturas de entre 500 y 1 800 metros sobre el nivel del cráter. Estas iban en direcciones oeste, oeste-noroeste, este-suroeste y suroeste.

Con relación a esta actividad, la agencia Washington VAAC publicó tres reportes de nubes de ceniza con alturas de 1 000 metros sobre el nivel del cráter en direcciones oeste y oeste-noroeste.

También se informó que desde la noche de ayer y madrugada de hoy, se constataron varios episodios de descenso de material incandescente por los flancos este-sureste y sur del volcán, alcanzando hasta 1 000 metros bajo el nivel del cráter.

Pero esta actividad no es aislada, es parte del proceso eruptivo que tiene el volcán por más de dos décadas y está considerada normal dentro del mismo.

23 años en erupción

El Reventador está ubicado al este de Quito y es uno de los tres volcanes en erupción de Ecuador. Geográficamente, forma una fila de volcanes junto con el Pan de Azúcar, el Sumaco y los Conos de Puyo, todos ellos ubicados en la zona sub-andina de Ecuador.

Empezó su ciclo eruptivo el 3 de noviembre de 2002, es decir, que lleva casi 23 años en erupción. En esa fecha, la altura del cono era de 3 560 metros sobre el nivel del mar (msnm) y, tras la erupción, la parte superior del cono se redujo a 3 450 msnm.

Desde entonces, el cono se ha vuelto a construir gracias a la efusión de los flujos de lava.

El ciclo eruptivo actual se inició ese 3 de noviembre de 2002 con una fase bastante explosiva. La columna eruptiva generada se elevó 16-17 km y produjo un volumen de tefra de 60 millones de metros cúbicos que se dirigió hacia el occidente del volcán.

La caída de ceniza afectó Quito con una capa de al menos 1 y 2 milímetros de material. Desde entonces, el volcán ha permanecido con una actividad de tipo más efusivo, que genera flujos de lava y períodos explosivos moderados que generan columnas de ceniza y gases de poca altura.

Enlace externo: Volcán El Reventador

Te recomendamos