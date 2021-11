Emisiones de vapor y gases se registraron en el volcán Cotopaxi

Darla Arévalo (I)

Desde las 11:00 de este domingo 28 de noviembre del 2021, las cámaras del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) registró en imágenes la emisión de vapor de agua y gases desde el cráter del volcán Cotopaxi.



Estas alcanzaron una elevación de 800 metros sobre la cumbre. Las emisiones producidas durante la mañana son producto de la transformación de las intensas precipitaciones de los últimos días en vapor de agua.



Por la dirección dominante de los vientos hacia el noroccidente y el norte del coloso hacen perceptibles los gases en las zonas altas del Cotopaxi. El Instituto Geofísico no descarta la posibilidad de explosiones freáticas, indican que estas no son predecibles y que contienen un alto riesgo para las poblaciones cercanas.



Hasta el momento no se han registrado cambios en la actividad interna del volcán. Este continua en constante observación.