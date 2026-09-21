El Reventador registra columnas de ceniza de hasta 1 000 metros

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El Instituto Geofísico reportó este lunes 21 de septiembre de 2026 una actividad superficial alta en el volcán El Reventador. El informe diario N.° 2026-264 señala que la tendencia superficial no presenta cambios, mientras que la actividad interna se mantiene en un nivel moderado y también sin variaciones.

Durante las últimas horas, las cámaras de vigilancia registraron emisiones de gases y ceniza. Las columnas alcanzaron entre 300 y 1 000 metros sobre el nivel del cráter y se dirigieron hacia el oeste, noroeste, este y suroeste. Además, durante la noche del domingo 20 de septiembre y la mañana de este lunes, las cámaras captaron el descenso de material incandescente hasta 1 100 metros bajo el nivel del cráter, por el flanco este-sureste.

Emisiones de gases y ceniza

El Instituto Geofísico indicó que las emisiones forman parte de la actividad que mantiene El Reventador. Las cámaras permitieron observar varias columnas de gases y ceniza, con alturas de entre 300 y 1 000 metros sobre el nivel del cráter.

La agencia Washington VAAC también emitió dos reportes relacionados con estas emisiones. En esos informes señaló columnas de entre 700 y 1 000 metros sobre el nivel del cráter, con dirección hacia el noroeste.

El monitoreo satelital también identificó actividad térmica en las últimas 24 horas. El sistema VIIRS 750 registró tres anomalías termales. El sistema VIIRS 375 detectó otras tres. Mientras tanto, el sistema MODIS registró dos anomalías termales.

A estos registros se suman los datos del sistema satelital FIRMS, que identificó 14 anomalías termales durante el mismo período. Estos registros forman parte del seguimiento de la actividad del volcán.

Material incandescente y riesgo por lluvias

La vigilancia del volcán también permitió observar el descenso de material incandescente durante la noche del domingo y la mañana del lunes. El material llegó hasta 1 100 metros por debajo del nivel del cráter y descendió por el flanco este-sureste.

El informe señala además que no se registraron lluvias en la zona de El Reventador. Sin embargo, el Instituto Geofísico advierte sobre el posible efecto de precipitaciones fuertes.

Si ocurren lluvias intensas, estas podrían remover el material acumulado en los flancos del volcán. Ese proceso podría generar flujos de lodo y escombros. Estos descenderían por los flancos y llegarían a los ríos ubicados en los alrededores del volcán.

El reporte mantiene para El Reventador un nivel de actividad superficial alto, con una tendencia sin cambio. En cuanto a la actividad interna, el nivel continúa moderado y tampoco registra cambios en su tendencia.

Informe Diario #ElReventador N° 2026-264

lunes 21 de septiembre de 2026

Nivel de Actividad:

Superficial: Alta

Tendencia Superficial: Sin cambio

Interna: Moderada

Tendencia Interna: Sin cambio

Revisarlo en: https://t.co/a5p5jJuM9V pic.twitter.com/Yo1SbmjbVx — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 21, 2026

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