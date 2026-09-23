Ecuador registra más de dos matrimonios por cada divorcio hasta agosto de 2026

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Ecuador registró 33 833 matrimonios y 15 799 divorcios entre enero y agosto de 2026, según cifras difundidas por el Registro Civil. Entre las uniones celebradas durante esos ocho meses constan 185 matrimonios igualitarios y 1 132 con extranjeros.

Guayas y Pichincha concentran más matrimonios en Ecuador

Guayas registró la mayor cantidad de matrimonios entre enero y agosto, con 8 591. Pichincha ocupó el segundo lugar, con 6 869, mientras Manabí contabilizó 2 922.

Las tres provincias sumaron 18 382 matrimonios, más de la mitad de los 33 833 que el Registro Civil contabilizó a escala nacional durante ese período.

Las cifras también muestran distintos tipos de uniones. Del total nacional, 185 correspondieron a matrimonios igualitarios y 1 132 a matrimonios con extranjeros.

Pichincha registra la mayor cantidad de divorcios

El panorama cambia en los divorcios. Pichincha encabezó los registros entre enero y agosto de 2026, con 4 126.

Guayas reportó 2 912 divorcios y Azuay llegó a 1 289. En todo Ecuador, la cifra alcanzó los 15 799 casos durante los primeros ocho meses del año.

Al comparar los totales nacionales, por cada divorcio registrado durante ese período hubo poco más de dos matrimonios. Las cifras corresponden a trámites registrados por el Registro Civil y no representan necesariamente uniones y separaciones de las mismas parejas.

Los matrimonios Pet Friendly suman 120 ceremonias desde mayo

Los datos del Registro Civil también incluyen una modalidad que permite a las parejas acudir a la ceremonia con sus mascotas. Desde mayo de 2026, la institución contabilizó 120 matrimonios Pet Friendly.

En estas ceremonias, los animales participan como testigos simbólicos. Uno de los casos ocurrió en Guayaquil, donde Kevin Espinoza y Karla Olaya acudieron con Jade, una perrita que Karla rescató de las calles.

En Quito, Alexis Martínez y Evelyn Salinas participaron en una ceremonia junto a Koba. La gata se convirtió en la primera de su especie que participó como testigo simbólico en una ceremonia civil, según la información difundida por el Registro Civil.

Qué deben hacer las parejas antes de casarse por el Registro Civil

Antes del matrimonio, las parejas deben cumplir con una entrevista previa obligatoria. El Registro Civil permite agendar este requisito de forma presencial o virtual.

Este procedimiento forma parte de los pasos previos a la ceremonia civil. La información difundida por la institución no detalla en este reporte cuántos de los 33 833 matrimonios correspondieron a ceremonias presenciales bajo cada modalidad de agendamiento.

Matrimonios y divorcios en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántos matrimonios y divorcios se registraron en Ecuador en 2026? Entre enero y agosto de 2026, Ecuador registró 33 833 matrimonios y 15 799 divorcios.

Contexto: Las cifras corresponden a trámites contabilizados por el Registro Civil durante los primeros ocho meses del año. ❓ ¿Qué provincia registró más matrimonios entre enero y agosto de 2026? Guayas encabezó los registros con 8 591 matrimonios.

Contexto: Pichincha ocupó el segundo lugar con 6 869 y Manabí registró 2 922. ❓ ¿Cuántos matrimonios igualitarios se registraron en Ecuador? El Registro Civil contabilizó 185 matrimonios igualitarios entre enero y agosto de 2026.

Contexto: En el mismo período, 1 132 matrimonios correspondieron a uniones con extranjeros. ❓ ¿Qué provincia registró más divorcios en Ecuador? Pichincha registró la mayor cantidad, con 4 126 divorcios entre enero y agosto.

Contexto: Guayas contabilizó 2 912 y Azuay llegó a 1 289. ❓ ¿Cuántos matrimonios hubo por cada divorcio registrado en Ecuador? Hubo poco más de dos matrimonios por cada divorcio entre enero y agosto de 2026.

Contexto: Esta relación compara los totales nacionales y no significa que los matrimonios y divorcios correspondan a las mismas parejas. ❓ ¿Cuántos matrimonios Pet Friendly se realizaron en Ecuador? El Registro Civil contabilizó 120 matrimonios Pet Friendly desde mayo de 2026.

Contexto: Esta modalidad permite que las mascotas acompañen a las parejas como testigos simbólicos durante la ceremonia. ❓ ¿Qué mascotas participaron como testigos simbólicos en matrimonios civiles? El Registro Civil difundió los casos de Jade, una perrita en Guayaquil, y Koba, una gata en Quito.

Contexto: Según la institución, Koba se convirtió en la primera gata que participó como testigo simbólico en una ceremonia civil. ❓ ¿Qué requisito deben cumplir las parejas antes de casarse por el Registro Civil? Las parejas deben realizar una entrevista previa obligatoria.

Contexto: El requisito puede agendarse de forma presencial o virtual y forma parte de los pasos previos a la ceremonia civil.

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