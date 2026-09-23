Ecuador registra más de dos matrimonios por cada divorcio hasta agosto de 2026

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Ecuador registró 33 833 matrimonios y 15 799 divorcios entre enero y agosto de 2026, según cifras difundidas por el Registro Civil. Entre las uniones celebradas durante esos ocho meses constan 185 matrimonios igualitarios y 1 132 con extranjeros.
Guayas registró la mayor cantidad de matrimonios entre enero y agosto, con 8 591. Pichincha ocupó el segundo lugar, con 6 869, mientras Manabí contabilizó 2 922.
Las tres provincias sumaron 18 382 matrimonios, más de la mitad de los 33 833 que el Registro Civil contabilizó a escala nacional durante ese período.
Las cifras también muestran distintos tipos de uniones. Del total nacional, 185 correspondieron a matrimonios igualitarios y 1 132 a matrimonios con extranjeros.
El panorama cambia en los divorcios. Pichincha encabezó los registros entre enero y agosto de 2026, con 4 126.
Guayas reportó 2 912 divorcios y Azuay llegó a 1 289. En todo Ecuador, la cifra alcanzó los 15 799 casos durante los primeros ocho meses del año.
Al comparar los totales nacionales, por cada divorcio registrado durante ese período hubo poco más de dos matrimonios. Las cifras corresponden a trámites registrados por el Registro Civil y no representan necesariamente uniones y separaciones de las mismas parejas.
Los datos del Registro Civil también incluyen una modalidad que permite a las parejas acudir a la ceremonia con sus mascotas. Desde mayo de 2026, la institución contabilizó 120 matrimonios Pet Friendly.
En estas ceremonias, los animales participan como testigos simbólicos. Uno de los casos ocurrió en Guayaquil, donde Kevin Espinoza y Karla Olaya acudieron con Jade, una perrita que Karla rescató de las calles.
En Quito, Alexis Martínez y Evelyn Salinas participaron en una ceremonia junto a Koba. La gata se convirtió en la primera de su especie que participó como testigo simbólico en una ceremonia civil, según la información difundida por el Registro Civil.
Antes del matrimonio, las parejas deben cumplir con una entrevista previa obligatoria. El Registro Civil permite agendar este requisito de forma presencial o virtual.
Este procedimiento forma parte de los pasos previos a la ceremonia civil. La información difundida por la institución no detalla en este reporte cuántos de los 33 833 matrimonios correspondieron a ceremonias presenciales bajo cada modalidad de agendamiento.
Entre enero y agosto de 2026, Ecuador registró 33 833 matrimonios y 15 799 divorcios.
Contexto: Las cifras corresponden a trámites contabilizados por el Registro Civil durante los primeros ocho meses del año.
Guayas encabezó los registros con 8 591 matrimonios.
Contexto: Pichincha ocupó el segundo lugar con 6 869 y Manabí registró 2 922.
El Registro Civil contabilizó 185 matrimonios igualitarios entre enero y agosto de 2026.
Contexto: En el mismo período, 1 132 matrimonios correspondieron a uniones con extranjeros.
Pichincha registró la mayor cantidad, con 4 126 divorcios entre enero y agosto.
Contexto: Guayas contabilizó 2 912 y Azuay llegó a 1 289.
Hubo poco más de dos matrimonios por cada divorcio entre enero y agosto de 2026.
Contexto: Esta relación compara los totales nacionales y no significa que los matrimonios y divorcios correspondan a las mismas parejas.
El Registro Civil contabilizó 120 matrimonios Pet Friendly desde mayo de 2026.
Contexto: Esta modalidad permite que las mascotas acompañen a las parejas como testigos simbólicos durante la ceremonia.
El Registro Civil difundió los casos de Jade, una perrita en Guayaquil, y Koba, una gata en Quito.
Contexto: Según la institución, Koba se convirtió en la primera gata que participó como testigo simbólico en una ceremonia civil.
Las parejas deben realizar una entrevista previa obligatoria.
Contexto: El requisito puede agendarse de forma presencial o virtual y forma parte de los pasos previos a la ceremonia civil.