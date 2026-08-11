Falla en sistema del Registro Civil interrumpe emisión de cédulas y pasaportes a escala nacional

La mañana de este martes 11 de agosto de 2026 el Registro Civil informó a la ciudadanía que su sistema presenta inconvenientes técnicos, lo que temporalmente afecta los trámites para la emisión de cédulas y pasaportes en las agencias a nivel nacional.

Detalles de las fallas del sistema

En un comunicado emitido esta mañana, el Registro Civil indicó que la intermitencia corresponde a inconvenientes técnicos presentados por el proveedor de servicios.

“Existe una afectación temporal en los sistemas tecnológicos institucionales, que interrumpe la atención de cedulación y pasaportes en las agencias a escala nacional durante las primeras horas de esta mañana”, detalla la institución en el comunicado.

Restablecimiento del sistema

El Registro Civil no precisó cuando regresaría el sistema y se continuaría con la atención en sus agencias ubicadas en todos el país. Sin embargo, aseguró que los equipos técnicos trabajan para restablecer los sistemas en el menor tiempo posible.

Manifestó que se informará inmediatamente, a través de sus canales oficiales, cuando los servicios se encuentren restablecidos.

“Ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos la comprensión de la ciudadanía”, dijo el Registro Civil.

Intermitencias en el sistema del Registro Civil; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué pasó con el sistema del Registro Civil este martes 11 de agosto de 2026?

El sistema del Registro Civil presentó inconvenientes técnicos que interrumpieron temporalmente la atención para la emisión de cédulas y pasaportes en las agencias a escala nacional.

La institución informó que la falla se debe a una intermitencia en sus sistemas tecnológicos, relacionada con inconvenientes técnicos presentados por el proveedor de servicios.

❓ ¿Qué trámites del Registro Civil están afectados por la falla del sistema?

Los inconvenientes afectan temporalmente los trámites de emisión de cédulas y pasaportes en las agencias del Registro Civil a nivel nacional.

La interrupción se registra durante las primeras horas de este martes 11 de agosto, por lo que las personas que tenían previsto realizar estos trámites podrían experimentar demoras o suspensión temporal de la atención.

❓ ¿Por qué no funciona el sistema del Registro Civil?

El Registro Civil atribuyó la intermitencia a inconvenientes técnicos presentados por su proveedor de servicios.

La institución señaló que existe una afectación temporal en sus sistemas tecnológicos y que sus equipos técnicos trabajan para solucionar el problema y restablecer la atención.

❓ ¿Cuándo se restablecerá el sistema del Registro Civil?

Hasta la mañana del martes 11 de agosto de 2026, el Registro Civil no había informado una hora específica para el restablecimiento del sistema.

La institución aseguró que los equipos técnicos trabajan para recuperar los servicios en el menor tiempo posible y que comunicará inmediatamente, a través de sus canales oficiales, cuando la atención vuelva a la normalidad.

❓ ¿Qué deben hacer los ciudadanos afectados por la falla del Registro Civil?

Los ciudadanos deben mantenerse atentos a los canales oficiales del Registro Civil para conocer cuándo se restablecerán los servicios de cedulación y pasaportes.

La institución pidió comprensión a la ciudadanía y ofreció disculpas por las molestias ocasionadas mientras sus equipos trabajan para solucionar la intermitencia tecnológica.

Te recomendamos